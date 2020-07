Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 05/jul/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 05/jul/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

Escalón por escalón, parte por parte

“EL TANO” LABONIA, EL JUGADOR QUE MÁS PARTIDOS DISPUTÓ Y QUE MÁS GOLES HIZO CON LA CAMISETA VIOLETA EN EL NACIONAL B. Desde que se creó el certamen en 1986, el Violeta tuvo dos etapas en la categoría y disputó un total de diez campeonatos. En la tabla histórica, entre 100 equipos, está 36º en cantidad de partidos jugados, 39º en puntos y 40º en triunfos. El jugador con más presencias y goles en la divisional es Antonio Fernando Labonia. A lo largo de su historia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Villa Dálmine estuvo en cuatro períodos diferentes en la Primera B (1964-68, 76-81, 1983 y 1985), cuando esta categoría era la antesala de la Primera División. Pero en 1986 se creó el Nacional B y, entonces, el Ascenso pasó a tener las cuatro divisiones actuales que posee actualmente. Luego de esta reestructuración, la primera experiencia del Violeta en el segundo escalón del fútbol argentino llegó en 1989 y se extendió durante las siguientes cuatro temporadas. Mientras que la segunda estadía comenzó en 2015, todavía se mantiene vigente y tendría asegurada continuidad hasta 2022 inclusive, dadas la decisión de AFA de jugar sin descensos el próximo campeonato, a raíz de la pandemia de coronavirus. Así, el equipo de nuestra ciudad ha disputado ya 10 campeonatos en el Nacional B (ahora denominado Primera Nacional), acumulando un total de 344 partidos en la categoría, sin contar los tres encuentros correspondientes a los Reducidos de 1989 (ingresó por ser campeón de la Primera B Metropolitana y fue eliminado por Colón de Santa Fe en una serie de ida y vuelta) y de 2018 (aquel inolvidable empate 3-3 en Tucumán ante San Martín). Con esos 344 partidos, Villa Dálmine se ubica en el puesto 36 de la tabla histórica entre los que más jugaron en la categoría, superando a Sarmiento de Junín y Atlanta, entre otros. La lista, conformada por las 100 instituciones que llegaron a la Primera Nacional, es encabezada por tres grandes del "interior": Instituto de Córdoba (1.008 PJ), Atlético de Rafaela (883) y Atlético Tucumán (840). En tanto, el que más cotejos acumula del área metropolitana es Quilmes con 809. Los 344 encuentros del Violeta se dividen en 98 victorias, 119 empates y 127 derrotas. Así, logró 366 puntos (en la primera etapa, se sumaban dos por partido ganado) y se ubica en el 39º puesto. Mientras que entre los que más triunfos obtuvieron, el equipo de nuestra ciudad ocupa la 40ª posición. En este apartado, los que más ganaron en la historia del Nacional son Instituto (381 halagos), Atlético de Rafaela (356) y Quilmes (330). Sin embargo, los que más veces se coronaron en la divisional fueron Banfield y Olimpo de Bahía Blanca, con tres títulos cada uno: el Taladro festejó en 1992/93, 2000/01 y 2013/14; y el Aurinegro lo hizo en 2001/02, 2006/07 y 2009/10. Mientras que los primeros tres campeones fueron equipos que hoy no están en los primeros planos del fútbol argentino: Deportivo Armenio en 1986/87, Mandiyú de Corrientes (con José Horacio Basualdo) en 1987/88 y Chaco For Ever en 1988/89. Luego, en la 1989/90, el campeón resultó Huracán, que en esa temporada fue el primer rival de Villa Dálmine en la categoría: el 12 de agosto de 1989, el Violeta se trajo un punto de Parque Patricios tras el empate 1-1 que consiguió con gol de Héctor Botazzi en su debut en la divisional. En el Globo, entre otros, estaban Héctor Cúper, Fernando Quiroz, Sergio Saturno y Antonio Mohamed (autor del tanto). Posteriormente, en el comienzo de la segunda rueda, el Violeta se quedaría con un histórico triunfo por 3-0 en Campana sobre ese mismo Huracán. La primera victoria como local en aquella temporada debut en el Nacional fue en la cuarta fecha: 2-1 a Colón, después de los tres empates iniciales. Así, la primera derrota llegaría recién en la quinta jornada: 0-1 ante Sportivo Italiano. En esa campaña, además del triunfo ante Huracán, también se destacaron las victorias contra Belgrano de Córdoba (3-0), Atlético de Rafaela (1-0) y Lanús (1-0), todas en Mitre y Puccini. Así, con altibajos, pero con saldo positivo, Villa Dálmine terminó en el 11º puesto en ese campeonato. En la temporada siguiente, la irregularidad se adueñaría del equipo, que finalizó 15º y, aunque no se complicó con el descenso, empezó a sufrir la estadía en el Nacional. De hecho, en los siguientes dos torneos realizaría cosechas muy pobres: en la campaña 91/92 apenas ganó 3 de 42 partidos (quedó 20º), mientras que en la 92/93 se despidió de la divisional con apenas 6 victorias y ocupando el anteúltimo puesto de la tabla. En esta primera experiencia en el Nacional, Villa Dálmine acumuló 168 partidos (37 triunfos, 67 empates y 64 derrotas), marcó 130 goles y recibió 188. En estos cuatro años, su jugador más destacado fue Antonio Fernando Labonia, quien disputó 154 de esos 168 encuentros y marcó 21 goles. Gracias a esos números, "el Tano" es quien más partidos y goles acumula con la camiseta Violeta en la categoría. Otros futbolistas que estuvieron en esas cuatro campañas fueron Oscar "Sapo" Barrios (129 PJ) y Carlos "Jetín" Pereyra (112). También superaron el centenar de cotejos José Céliz (104) y Aníbal Bustos (102), aunque ninguno de los dos estuvo en el último certamen. En cuanto a goles, además de Labonia, solo dos sumaron en doble dígito en este período: Ariel Omar Cieri marcó 12 entre los primeros tres campeonatos, mientras que Rubén Rojas anotó 10 en la temporada 91/92 y es quien más tantos convirtió en un solo certamen del Nacional con la camiseta Violeta. Después del descenso de 1993, el equipo de nuestra ciudad sufriría múltiples vaivenes institucionales y eso se vería reflejado posteriormente en sus campañas deportivas, quedando muy lejos del segundo escalón del fútbol argentino (estuvo 16 temporadas consecutivas en la Primera C). Pero esa historia se empezó a revertir con el ascenso a la Primera B Metropolitana en 2012. Y en diciembre de 2014, en aquella inolvidable final frente a Tristán Suárez en Ezeiza, el Violeta volvió a ganarse un lugar en el Nacional. Así, en 2015 comenzó un segundo período que se extiende hasta hoy. Incluso, con resultados deportivos más favorables y consistentes. De hecho, en la primera temporada tras su regreso peleó hasta la última fecha el ingreso al cuadrangular que definiría el segundo ascenso a la Primera División. Finalmente, culminó en el 6º puesto, apuntalado por sus 15 victorias (misma cantidad que se habían obtenido en la campaña debut de 1989/90). Posteriormente, en el Torneo de Transición 2016, revertiría un mal arranque, lograría redondear el 52% de los puntos y terminaría en el 5º puesto, tras 9 triunfos en 21 presentaciones. La 2016/17 resultaría la temporada más difícil de la actual travesía en el Nacional (peleó por la permanencia), mientras que en la 2017/18 volvió a tener una gran campaña y clasificó al Reducido por el ascenso a la Primera División. En cambio, en los últimos dos campeonatos tuvo actuaciones más irregulares, pero sin llegar a ver amenazada su permanencia en la categoría. En este segundo período en el Nacional, que lleva más de cinco años, Villa Dálmine disputó 176 partidos: ganó 61, empató 52 y perdió 63, con 197 goles a favor y 190 en contra. En cuanto a los nombres propios, Horacio Manuel Falcón sumó 90 encuentros en esta etapa en la segunda categoría del fútbol argentino (el Otto es el jugador que más veces vistió la camiseta Violeta: en 432 partidos) y superó a Rubén Zamponi (86), Ezequiel Cérica (86) y Renso Pérez (81). Pero en cuanto a goles, "Pastelito" fue el que más gritó: anotó 20 tantos, cuatro más que Renso, que conquistó 16. El podio de artilleros de este período en el Nacional lo completa Pablo Burzio con 10, uno más que Francisco Fydriszewski (9) e Ijiel Protti (9), el de mayor efectividad en un solo certamen en esta etapa. Números y nombres que han sobresalido en estos diez campeonatos que Villa Dálmine ha disputado hasta el momento en este Nacional B. Una parte de la historia que se seguirá escribiendo una vez que la pandemia de coronavirus quede atrás. Y que ojalá siga mostrando al Violeta peleando de cerca el sueño de alcanzar alguna vez la Primera División del fútbol argentino.

EZEQUIEL CÉRICA, SEGUNDO MÁXIMO GOLEADOR DE VILLA DÁLMINE EN EL NACIONAL B.





VILLA DÁLMINE EN CANCHA DE BANFIELD, EN UN PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA 17ª FECHA DE LA TEMPORADA 1992/93, ÚLTIMA DE LA PRIMERA ETAPA DEL VIOLETA EN EL NACIONAL.

LOS 10 CAMPEONATOS DE VILLA DÁLMINE EN EL NACIONAL

