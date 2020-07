Breves: Deportivas

JUEGAN REAL Y BARSA

En la continuidad de la 34ª fecha de La Liga de España, hoy saldrán a la cancha los dos líderes del campeonato: Real Madrid (74 puntos) visitará a Athletic Bilbao (desde las 9.00, por ESPN), mientras que Barcelona (70 puntos) se medirá frente a Villarreal también como visitante (17.00, DirecTV). La programación de este domingo se completa con Espanyol vs Leganés y Osasuna vs Getafe.

Ayer, en tanto, se disputaron tres encuentros: Celta de Vigo 1-1 Betis, Valladolid 1-0 Alaves y Granada 2-2 Valencia. Antes, el viernes, Atlético Madrid le ganó 3-0 a Mallorca. Mientras que la fecha concluirá mañana lunes con Levante vs Real Sociedad y Sevilla vs Eibar.

JUVENTUS SE ESCAPA

En el inicio de la 30ª fecha de la Serie A y con un nuevo gol de Paulo Dybala, Juventus (75 puntos) superó 4-1 en el clásico a Torino y amplió su ventaja como líder del campeonato, dado que Lazio (2º con 68) perdió 3-0 como local ante Milan. Ayer, además, Sassuolo le ganó 4-2 a Lecce. Hoy juegan: Inter vs Bologna (12.15, ESPN), Brescia vs Hellas Verona, Cagliari vs Atalanta, Parma vs Fiorentina, Sampdoria vs SPAL, Udinese vs Genoa y Napoli vs Roma (16.45, ESPN).

PREMIER LEAGUE

Con cinco partidos, ayer comenzó la 33ª fecha en Inglaterra. Los resultados fueron: Norwich 0-1 Brighton, Leicester 3-0 Crystal Palace, Manchester United 5-2 Bournemouth, Wolverhampton 0-2 Arsenal y Chelsea 3-0 Watford. Hoy juegan: Burnley vs Sheffield United, Newcastle vs West Ham, Liverpool vs Aston Villa (12.30, ESPN) y Southampton vs Manchester City (15.00, ESPN). Mañana completan: Tottenham vs Everton (16.00, ESPN).

CERCA DEL ASCENSO

Leeds United, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, venció ayer 3-1 como visitante a Blackburn Rovers y se aseguró continuar como único líder de la Championship League, a falta de cinco fechas para finalizar la temporada. Ahora, Leeds suma 78 puntos, cuatro más que West Bromwich Albion (hoy se mide ante Hull City) y seis más que Brentford (ayer le ganó 3-0 al Wigan). Los dos primeros ascenderán de manera directa a la Premier League. El próximo compromiso del conjunto de Bielsa será el jueves frente al Stoke City.

FESTEJÓ EL MUNICH

Este sábado, Bayern Munich derrotó 4-2 a Bayern Leverkusen en la final de la Copa de Alemania y sigue cosechando éxitos: después de haber logrado su octavo título de la Bundesliga, ahora logró su 20ª conquista en este certamen. En el Leverkusen, Lucas Alario fue suplente y no ingresó, mientras que Exequiel Palacios no fue convocado.

F1: POLE PARA BOTTAS

En la primera clasificación de la temporada 2020 de la Fórmula 1, el finés Valtteri Bottas (Mercedes) marcó el tiempo más rápido y postergó a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton (que va por su séptima corona), al segundo lugar. El Gran Premio de Austria en el autódromo "Red Bull Racing" se pondrá en marcha a las 10.10 horas (transmite ESPN).

TENIS: OTRO POSITIVO

El tenista estadounidense Frances Tiafoe confirmó ayer que padece coronavirus y que, por ello, decidió abandonar el torneo de exhibición del que participaba en Atlanta, denominado All American Team Cup. "En los últimos dos meses estuve entrenando en Florida (NdR: hoy, uno de los estados más afectados en Estados Unidos) y obtuve resultados negativos en los test que me efectué allí hace tan solo una semana", publicó Tiafoe en su cuenta de Twitter.