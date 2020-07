La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Coronavirus: tres nuevos contagios en Campana







Se trata de una persona mayor de 40 años y dos mayores de 60. Así, ahora, la ciudad tiene 39 casos activos. Entre los distritos vecinos, Pilar y Escobar están llegando a los 700 positivos totales. Después de un domingo en el que no se registraron novedades, nuestra ciudad sumó ayer tres nuevos casos de coronavirus de acuerdo al reporte vespertino que difundió ayer el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, Campana cuenta ahora con un total de 167 casos positivos desde que inició la pandemia: 39 de ellos se encuentran activos, mientras que los recuperados se mantienen en 121 y los fallecidos en 7, según informó la Secretaría de Salud del Municipio. De los tres casos reportados ayer, uno pertenece a la franja etaria 40-49 años y los dos restantes corresponden a la franja 60-69 años, según muestran las estadísticas del informe provincial, que además revela que el 52% de los contagios en Campana son femeninos. Además de estos tres contagios reportados, este lunes también trascendió que la Secretaría de Salud del Municipio está a la espera del resultado de alrededor de 90 análisis que fueron enviados en estos últimos días. DISTRITOS VECINOS En las últimas 48 horas, la Municipalidad de Zárate informó el fallecimiento de un vecino de Lima que se encontraba internado en terapia intensiva en la Clínica Santa Clara y también dos nuevos positivos. De esta manera, la vecina ciudad totaliza ahora 178 casos de coronavirus desde que inició la pandemia: de ellos, 88 se encuentran activos (28 corresponden a Lima), 86 se han recuperado y 4 han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar confirmó 46 nuevos positivos en las últimas 48 horas, por lo que ahora acumula 689 casos desde la llegada del coronavirus al país. De esa cifra, 402 están activos, 259 se han recuperado y 28 han fallecido. En tanto, Pilar presentó 31 nuevos contagios entre el domingo y ayer y así se mantiene con un total de casos muy similar al de Escobar: 690 acumulados. De esa cantidad, 413 están activos, 267 se han recuperados y 10 han fallecido. Finalmente, Exaltación de La Cruz oficializó en su estadística su caso número 30, el cual pertenece a un "contacto estrecho" de otro positivo. De esta manera, posee ahora 14 pacientes activos (varios de ellos no son tratados en el sistema sanitario del distrito), 13 recuperados y 3 fallecidos.

LLEVARON EL VIRUS DE ESCOBAR A AYACUCHO Dos mujeres se trasladaron hacia un campo de esa localidad y allí dieron positivo. Dos vecinas de Escobar se transformaron en los primeros casos positivos de coronavirus que reportó el municipio bonaerense de Ayacucho, el cual se encontraba en Fase 5 y sin haber tenido noticias de la enfermedad en su sistema sanitario. Sin embargo, esto cambió con el viaje de estas dos mujeres: "Es gente que vino a su campo con los permisos para circular totalmente en orden. Esperemos que puedan evolucionar bien y que no haya ramificaciones", manifestó el intendente Emilio Cordonnier. Luego agregó: "Ellas llegaron luego de contactarse telefónicamente con las autoridades de salud, quienes les hacen las preguntas de protocolo y las autorizaron a venir, porque estaban en condiciones. Así lo hicieron y pasaron por el retén, que ya estaba avisado". Ambas mujeres, de 20 y 37 años, están "en buen estado de salud" y nunca circularon en la zona urbana de la localidad, aseguró Cordonnier. A su vez, adelantó que ya se les realizaron hisopados a las personas con las que tuvieron contacto estrecho.

