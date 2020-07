La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Campana, una ciudad para el mundo

Por Martín Fournier







Hace 135 años los hermanos Eduardo y Luis Costa fueron los primeros en ver la riqueza ocultas de estas tierras: la posibilidad de acceder al resto del planeta. Desde entonces, con ideas y vueltas, la ciudad creció al ritmo de lo que tenía para ofrecer, al punto de ser tal vez mejor conocida afuera que adentro de la Argentina. Pocos días atrás el orgullo de los campanenses recibió una sensible estocada: desde Buenos Aires nos habían llamado un territorio "semi rural". Le habían dicho campo a nuestra ciudad, sede de las principales fábricas del país; a Campana, que a principios del siglo XX fue apodada "la Manchester argentina" por su incipiente parecido a la gigantesca ciudad industrial inglesa. Seguramente fue un descuido sin intención, un ejercicio de mala memoria. Pero tampoco debería sorprender demasiado que la ciudad no sea bien conocida dentro del país: al fin y al cabo nació mirando hacia afuera. Eduardo y Luis Costa lo advirtieron antes que todos. Cuando en la Argentina la riqueza se buscaba en los frutos de la tierra, los hermanos fundadores fueron los primeros en darse cuenta del tesoro oculto de este lugar: una puerta de salida para la producción ganadera. De Campana al mundo en una faena. Y fue un amor correspondido. Porque con el puerto, el frigorífico y el ferrocarril llegaron capitales y trabajadores de todas partes. Los ingleses dejaron su estilo en casas que todavía recuerdan su paso por la ciudad. Y miles de europeos continentales darían inicio a linajes que aun siguen caminando las calles de Campana. Hay una fotografía de esos años en la que una muchedumbre festeja el fin de la Primera Guerra: más que vitorear la paz, los vecinos celebraban por la tranquilidad de sus familias del otro lado del charco. Décadas más tarde, también por mar vendría la segunda refundación de la ciudad, hecha poco más que un páramo tras la caída del modelo agroexportador y una seguidilla de siniestros que desvencijaron su infraestructura productiva. Liderados por Agustín Rocca, miles de trabajadores encontraron otra vez en Campana la oportunidad de hacer su América, ya no trabajando la carne, sino cimentando lo que el tiempo transformaría en una siderúrgica de escala mundial. Una fábrica que supo consolidarse en un proyecto industrial modelo y, a la par, revitalizar la economía y sociedad campanense, permitiendo a la mayoría de sus familias -sino a todos los vecinos- perseguir sus sueños en este rincón del planeta. Hoy, 135 años después de su creación, Campana sigue mirando al horizonte. Como un guiño del destino, de nuevo la costa del Paraná empieza a jugar un papel cada vez más preponderante, con terminales portuarias que nada tienen que envidiarles a las de grandes ciudades. Puertas por donde sale no solo la producción regional, sino también la de todo un país. Y en medio de esta industrialización que se profundiza, aparecen otras tonadas. Así como los gallegos o los italianos antes, ahora el Arco le da la bienvenida a paraguayos, bolivianos, chinos y venezolanos. Y más: si hasta hace poco el segundo idioma más hablado en la calle era el portugués de los brasileños que vieron a trabajar en la expansión de la refinería de Axion energy. Pero en este 2020, esa globalización que Campana protagonizó desde su nacimiento nos devolvió algo impensado. Un desafío que preferiríamos no tener que superar. Proveniente del otro lado del mundo llegó un virus que no pasó por alto ninguna ciudad abierta, orgullosa e interconectada. Por historia, Campana estaba condenada a padecerlo. Y también por historia, la ciudad demuestra que nada puede hacerla bajar la mirada. Si nuestros esfuerzos durante la pandemia nos están permitiendo defender la fase de cuarentena y mantener a raya los contagios, es porque antes los campanenses pudimos hacer un montón de otras cosas. Una Manchester en medio de un país agroexportador. Un crisol de culturas sobre una barranca del Paraná. Una ciudad para el mundo entero.

Cuando en la Argentina la riqueza se buscaba en los frutos de la tierra, los hermanos Costa fueron los primeros en darse cuenta del tesoro oculto de este lugar: una puerta de salida para la producción ganadera.





Campana sigue mirando al horizonte. Como un guiño del destino, de nuevo la costa del Paraná empieza a jugar un papel cada vez más preponderante, con terminales portuarias que nada tienen que envidiarles a las de grandes ciudades del mundo, por donde sale la producción de todo el país.



Campana, una ciudad para el mundo

Por Martín Fournier

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar