Campana en tiempo de Covid-19; La Refundación

Ayer lunes 6 de julio nuestra querida ciudad cumplió 135 años, para algunos son pocos años para otros muchos. Pero para los q habitamos está hermosa ciudad sean nacidos o foráneos tiene q ser la refundación. Hoy nos encontramos con esta terrible pandemia mundial en FASE 3, esto no es obra de una sola persona esto es obra de todos. Es obra de cada institución (sea política, empresarial, municipal, ONG, sindical, etc.) o simplemente por todos los vecinos. Por eso cada uno desde su lugar debemos trabajar codo a codo para sentar bases firmes para los próximos 135 años. Hoy a mí personalmente me encuentra con un grupo de personas trabajando desde la sociedad de fomento barrio Siderca, sentando las bases para las próximas comisiones que vengan. Desde esta humilde institución hoy quiero agradecer en nombre de todos los vecinos a las fuerzas de seguridad q semanas atrás tuvieron intervención en nuestro barrio con resultados positivos. Nuestro agradecimiento al secretario de seguridad Abel Milano (que siempre me atiende su teléfono), al Ci.mo.pu., al Sr. Nerio Nogueira y a toda su gente (operadores de cámaras, empleados municipales etc.). Al comisario sub inspector Sr. Juárez del Comando Patrulla, al comisario Gómez y principalmente a todo su personal que patrullan toda nuestra ciudad. A todos los vecinos de este hermoso barrio por comprometerse con su prójimo. Pasó a contarles que nuestra comunidad cuenta con un WhatsApp que ante cualquier anomalía cada uno de nosotros recibimos una notificación de alerta en segundos. Este trabajo en conjunto permitió que en varias oportunidades se de la alerta a la APP Alerta Campana y en cuestión de minutos estuvieran varios móviles haciendo un cerrojo y se logre frustrar varios ilícitos logrando detener a los malvivientes. Por eso citando este ejemplo es que pienso que si nos involucrados todos (sin mezquindades) se solucionarían muchas otras cosas en Campana. Sabemos que se vienen tiempos difíciles en lo económico, social etc. Pero también sabemos que Campana por su calidad de gente (honesta y trabajadora) tiene que ser un faro que ilumine en la oscuridad y tiempo de tempestades que guíen con su luz a todos a buen puerto. Es nuestra obligación sentar bases firmes para las próximas generaciones. Debemos ser ejemplo para toda la provincia, para toda Argentina y por qué no para el mundo. Campana nuestro querido lugar en el mundo. Muy feliz cumpleaños. Felicidades queridos Campanenses!!!!

