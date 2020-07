La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Quejas Vecinales:

Algo huele mal en el barrio Héroes de Malvinas







Los vecinos se quejan de un zanjón que baja del barrio Siderca y que, debido a obstrucciones periódicas, inunda con olores nauseabundos varias manzanas de la zona. Gabriel Panno ha hecho varias veces el reclamo, pero asegura que las autoridades de ABSA no toman cartas en el asunto. Esta vez la situación apremia: afirma que ya hay vecinos que se han visto obligados a tapar las hendiduras bajo puertas y ventanas con toallas húmedas para poder mantener puro el aire dentro de su casa. "El problema viene desde hace 8 años y son los colectores cloacales que rebalsan dentro del campo frente a la Escuela 13. No tienen tapas, entonces se van obstruyendo con el paso de la mugre", explicó Panno, presidente de la sociedad de fomento Barrios Amigos. Según su testimonio, las cuadras más afectadas por los olores que se acumulan son las que están sobre Isla Soledad, San Carlos y Crosio, donde hay momentos en el día durante los que es "imposible respirar". "Todas esas cloacas vienen del barrio Siderca, pasan por debajo de la Vigalondo y siguen por el zanjón hasta la planta depuradora detrás del barrio Federal", señaló Panno. Y agregó: "Nosotros hemos hablado con personal de ABSA y ellos están de acuerdo con la solución: hacer un camino en el campo frente a la escuela para que accedan los equipos y destapen cada tanto los conectores. Pero tiene que haber voluntad de pedir la autorización para ingresar a ese campo, sobre todo del titular de ABSA en Campana, Pablo Quintana". "Hablé con el intendente Sebastián Abella y el Municipio está de acuerdo con este proyecto. Incluso ponen a disposición la maquinaria para abrir el camino. Solo falta que ABSA gestione con el propietario para que el vecino deje de sufrir los olores que se generan allí, porque te digo que no se puede respirar y además es un fuerte foco infeccioso", concluyó Panno.









Quejas Vecinales:

Algo huele mal en el barrio Héroes de Malvinas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar