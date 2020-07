Buenas noches, me comunico con ustedes ya que vecinos del barrio Las Acacias estamos teniendo desde haces más de 10 días cortes de luz todas las noches, desde las 19 hasta 2 o 3 de la madrugada, hemos realizado reclamos, pedido cambio de Facebook y no nos dan ninguna solución, solo que denunciemos en las oficinas de EDEN, las cuales no atienden al publico por la cuarentena.

Es una falta total de respeto a los usuario que pagamos todos los meses la factura, y si por algún motivo nos atrasamos en el pago acosan llamando a cualquier hora durante todo el día. Necesitamos por favor una solución ya. Esperamos que sea pronto, muchas gracias.

Ana María Behr

DNI 20.317.858