La Juventud Radical sigue trabajando para los vecinos de Campana

Colaboraron en el barrio Las Tablitas en el comedor "Panzitas Llenas" y en el comedor del barrio San Luciano "Luz de Esperanza". La Juventud Radical local sigue trabajando en cuarentena. Siguiendo el protocolo de seguridad se pusieron el barbijo, el alcohol en gel y salieron a ayudar a los vecinos de nuestra ciudad. Ayudaron y colaboraron en el barrio Las Tablitas en el comedor "Panzitas Llenas" y en el comedor del barrio San Luciano "Luz de Esperanza". También fue oportunidad para ayudar a vecinos que perdieron sus cosas por incendios o que están teniendo problemas económicos con ropa de abrigo, alimentos, productos de limpieza etc. "Nos emociona y nos llena de orgullo ver cómo nuestro granito de arena, suma, como nuestra ayuda hace la diferencia, nos gratifica ver qué los nenes van a tener una merienda, que las madres van a poder darles una cena caliente en este invierno a sus niños o que una familia duerme con menos frío por las frazadas que les llevamos, y que los comedores pueden llenar sus ollas y hacer más porciones para que todos los vecinos puedan alimentarse", expresaron y agradecieron a todas las personas que ayudaron con donaciones de ropa, alimentos, frazadas, productos de limpieza, etc. "sin ellos no podríamos ayudar a tantos vecinos". Invitan a todos a colaborar para seguir apoyando a los comedores, ollas populares y a los que más nos necesitan.











