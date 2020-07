La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Breves: Noticias de Actualidad

7 de Julio de 2020







AUTOPSIA REVELADA Los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Fabián Gutiérrez indicaron que el empresario y ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner murió por "asfixia mecánica". La muerte de Gutiérrez habría sido lenta, ya que fue torturado y ahorcado en reiteradas veces, y además de golpes, recibió tres puñaladas en el cuello, aunque no fueron esos puntazos los que le quitaron la vida. Fue golpeado en al menos dos ocasiones de manera contundente en la cabeza (en el cráneo) y también recibió varios golpes en distintas partes del cuerpo. Mientras, en una instancia superior se determinará la viabilidad o no del pedido de recusación que realizó la defensa del principal imputado, Facundo Zaeta, y su hermano Joaquín. GUIÑO PARA ACORDAR Los fondos de inversión extranjeros Gramercy Funds Management y Fintech Advisory Inc comunicaron que "acogen con beneplácito" la oferta de deuda realizada por la Argentina. "Esperamos apoyar la oferta de Argentina, ya que proporciona la sostenibilidad de la deuda que es crucial para un crecimiento económico duradero, elevado e inclusivo", dijeron los dos fondos de inversión. Estos dos fondos forman parte del Comité de Acreedores de Argentina (ACC), el grupo de acreedores más amigable para con el país en la negociación de deuda que comenzó formalmente el pasado 21 de abril. POBREZA DISPARADA El director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, remarcó que las últimas proyecciones que realizaron estiman que hay un "45% de personas por debajo de la línea de pobreza" y aseguró que se duplicó la cantidad de personas que no llega a cubrir la canasta básica de alimentos. "En diciembre del año pasado terminamos con más de 38% de pobreza. En enero y febrero esa situación no cambió. Los niveles de pobreza han superado el 40% holgadamente a fines de marzo. Las últimas proyecciones que hicimos nos están dando 45% de población en situación de pobreza en fines de abril", consideró Salvia en declaraciones radiales. Asimismo, subrayó que si bien "los precios no han estallado" y "la canasta básica se ha mantenido con un crecimiento menor", la caída de los ingresos laborales de los hogares de clase media baja "ha sido muy brusca". PRÉSTAMOS MÁS FLEXIBLES El Gobierno modificó los períodos de facturación que se toman en cuenta para otorgar créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos, para sumar a más beneficiarios. Se trata de una recomendación del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que el Poder Ejecutivo formalizó por medio de una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial. Para acceder al préstamo, los monotributistas tendrán que demostrar que el monto de la facturación electrónica del período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril, haya caído por debajo del promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que se encuentre registrado. ¿CONTAGIADO? El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los primeros mandatarios más "anticuarentena" del planeta, reveló que tiene síntomas compatibles de COVID-19, como 38 grados de fiebre y un alto porcentaje de oxígeno en sangre, ambos posibles síntomas de esta enfermedad. Ante esta situación, Bolsonaro comenzó a tomar hidroxicloroquina, un antipalúdico que él y su par estadounidense, Donald Trump, defienden para tratar la enfermedad. El mandatario, de 65 años, ya se hizo un test en el Hospital de las Fuerzas Armadas y espera el resultado. Asimismo, ya se había hecho una resonancia magnética de los pulmones y según adelantó el presidente le dio bien.

Breves: Noticias de Actualidad

7 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar