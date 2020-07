La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Motivación:

¿Quién ha dicho que anunciar la verdad fuera empresa fácil? El amor, no es un magazine de corazón donde todo se compra y todo se vende. El amor, implica renuncia y perdón, gratuidad y humildad… Y, esto, no precisamente está en boga hoy y aquí. Últimamente y con la dialéctica gubernamental vemos, con una claridad meridiana relatada, que los esquemas del mundo (familia, matrimonio, etc.,) no son precisamente los que nuestros gobernantes desean para un malentendido futuro "progre". Ante esta realidad, dura y cruda, no caben las falsas excusas ni los cobardes miramientos: un ciudadano o tiene claro lo que es decisivo desde lo económico/social o corre el riesgo de perderlo todo por el camino y convertirse, por lo tanto, en un salero sin sal, en un universo sin luz o en un mar sin agua. Algunos poderes mediáticos, ciertamente, quisieran una sociedad más vacía de lo que está, con más temblor y temor del que tiene, a los que rigen o menos beligerante a la hora de defender posturas y credibilidad. Es bueno recordar que, seguir en un estado de derecho, implica incomodidades y deserciones, traiciones y sufrimiento, luchas e incomprensiones. Estamos asistiendo a una etapa emocionante y clarificadora, donde se nos presenta delante de nosotros un momento profético: quien sea, que sea de verdad y, quien no lo sea, que sepa lo que deja o lo que puede llegar a descubrir. El único temor que debe paralizar a un ciudadano es el vértigo que produce el no cumplir la voluntad de los que escribieron la Constitución. El único pavor que debe sentir un habitante de este país y comprometido con la sociedad, es el haber callado cuando más necesaria era una voz denunciante. El único miedo que debiéramos sentir, los ciudadanos comprometidos socialmente, es saber que somos de un equipo, pero no lo defendemos ni jugamos en el terreno de juego con el código en mano. Cuanto más arriba está el escalador, así cuentan, deja de temblar. Tal vez, nosotros ciudadanos, temblamos demasiado, porque igual no estamos donde tendríamos que estar: dando con valentía, la razón y la cara, por nuestras creencias… Algunos, sobre todo aquellos que hablan y saben de todo, quisieran que las campanas enmudecieran y, en vez de bronce, fuesen de frágil papel rotas por el viento. A futuro, que nuestra presencia sea más real, menos vistosa y más visible. Claudio Valerio / © Valerius / Valerius@fibertel.com.ar

