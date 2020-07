La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Desde la UCA estiman que hay un 45% de personas por debajo de la línea de pobreza







Lo dijo el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia El director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, remarcó ayer que las últimas proyecciones que realizaron estiman que hay un "45% de personas por debajo de la línea de pobreza" y aseguró que se duplicó la cantidad de personas que no llega a cubrir la canasta básica de alimentos. "En diciembre del año pasado terminamos con más de 38% de pobreza. En enero y febrero esa situación no cambió. Los niveles de pobreza han superado el 40% holgadamente a fines de marzo. Las últimas proyecciones que hicimos nos están dando 45% de población en situación de pobreza en fines de abril", consideró Salvia en declaraciones radiales. Asimismo, subrayó que si bien "los precios no han estallado" y "la canasta básica se ha mantenido con un crecimiento menor", la caída de los ingresos laborales de los hogares de clase media baja "ha sido muy brusca". "Se ha duplicado el déficit de personas que no cubren la canasta básica alimentaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires", expresó. "El tema es complicado. Desde el punto de vista económico estamos en una crisis profunda. Ha golpeado a sectores informales, los cuales han logrado tener un piso de protección social pero están perdiendo sus fuentes de trabajo. Ha habido una reducción de demanda", explicó. En ese sentido, comentó antes que "mucha gente se dedicaba a comercializar bienes en la vía pública": "Un componente importante de los ingresos de los hogares pobres son este tipo de trabajos".

La economía informal, como la venta callejera, que ha servido como un componente de contención ante la crisis laboral en tiempos de crisis, hoy ha dejado a familias enteras sin ingresos.



