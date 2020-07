La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Ultima semana para participar de la encuesta de relevamiento de Pymes







Desde el Ci.Py.Ca. recuerdan que quedan solo días para que los vecinos puedan participar de la encuesta que intentará obtener un panorama real de la situación económica de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Además, mostraron satisfacción por la exitosa realización de las capacitaciones del ciclo "Help!, Soy PyME" que organiza la U.T.N. Hoy será el turno de la charla denominada "Comunicando con los 5 sentidos", en la que la Lic. María Eugenia del Río hablará sobre comunicación en el contexto actual de crisis El próximo domingo finalizará el tiempo para participar de la encuesta del Círculo PyMES Campana (Ci.Py.Ca), formulada con el objetivo de recabar datos útiles sobre la actual situación económica y financiera de las pequeñas y medianas empresas locales, de manera de generar proyectos y solicitudes concretas que puedan beneficiar al sector. La encuesta consta de 7 preguntas de multiple choice en torno a tres ejes: (1) la magnitud de la caída de la actividad económica durante estos 100 días, (2) la solicitud o no de ayuda económica del Estado, y (3) las expectativas respecto al futuro inmediato. Para participar, solo se requiere ingresar una casilla de email válida. El link a la misma es el siguiente: https://forms.gle/SKmvwkRWutqUwfMH7 "HELP! Soy PyME" Los representantes del Ci.Py.Ca., los abogados César Díaz y Jimena Maciel, se mostraron muy satisfechos con la realización del ciclo "Help!, Soy PyME", organizado por la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) Facultad Regional Delta. "Help!, Soy PyME" consiste en una serie de webinars (seminarios online) pensados para pequeñas y medianas empresas en los que se brindan herramientas específicas de liderazgo en pandemia. Hoy martes 7 será el turno de una charla denominada "Comunicando con los 5 sentidos", en la que la Lic. María Eugenia del Río hablará sobre comunicación en el contexto actual de crisis, en donde se requiere más que nunca comunicar con impacto, combinando estratégicamente los 5 sentidos con el fin crear mensajes poderosos. Al respecto, la Dra. Maciel expresó que "estamos muy conformes con el desarrollo del ciclo hasta ahora, porque sin duda alguna ayudaron mucho a las PyMES de Campana, sobre todo a aquellas que no contaban con la posibilidad de afrontar grandes gastos de formación y capacitación para sus equipos en estos momentos de crisis". Por su parte, el Dr. Díaz aseguró que "Help!, Soy PyME viene siendo una importante ayuda de parte de la U.T.N. a nuestra región, al propiciar e impulsar el desarrollo productivo en este marco tan complejo como es el de la pandemia, y también con miras al período de postpandemia que se avecina y que requerirá el esfuerzo de todos los actores sociales".

Los abogados César Díaz y Jimena Maciel se mostraron muy conformes con el desarrollo del ciclo ´´Help! Soy PyME´´



Ultima semana para participar de la encuesta de relevamiento de Pymes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar