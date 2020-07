La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Efemérides del día de la fecha, 7 de julio







DÍA DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Instituido a través del Decreto Nº 1574 en el año 1963, en este día se conmemora el fallecimiento de Hugh Hammond Bennett, investigador estadounidense considerado como el"padre de la conservación del suelo", en el año 1960. Asimismo, esta jornada tiene el propósito de generar conciencia acerca de la vital importancia del suelo para la producción agropecuaria: "la productividad del suelo debe ocupar un lugar cada vez más prominente en el pensamiento de los pueblos y de sus conductores. Como fuente de alimentos para toda la humanidad debe ser objeto de la consideración inteligente y permanente que merece una riqueza tan indispensable". En ese entonces, la crisis financiera del año 1929, aquejaba a toda la sociedad norteamericana pero aún más a los campesinos por la sequía y la erosión del suelo. Las cuales convirtieron el suelo en polvo y, por la fuerza de los vientos, causaron estragos en el país con espesas tormentas de polvo. El problema no tardó en instalarse en la agenda pública y, en el año 1934, el investigador fue citado para hablar con el comité del Congreso; mientras hablaba una tormenta sorprendió el recinto provocando que al año siguiente se sancionará la Ley de Conservación de Suelos. Gracias a la labor de Hugh Hammond Bennett se terminó con la creencia de que el suelo era un recurso inagotable. FALLECE ALFREDO DI STÉFANO Alfredo Di Stéfano nació el 4 de julio del año 1926 en Barracas, Buenos Aires. Inició su carrera en el Club Social y Deportivo Unión Progresiva a los 14 años, cinco años después, el incipiente jugador debutó con la camiseta de River en la derrota 2 a 1 frente a Huracán por la fecha 12 del campeonato. En aquel partido, los "quemeros" descubrieron el inmenso potencial del delantero que, en el año 1946, fue cedido al club de Parque Patricios. Pese a su excelente rendimiento en el "El Globo", regresó a River al año siguiente y se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1947 y fue el máximo goleador del torneo con 27 goles. Más adelante, partió a Colombia, donde se convirtió en el nuevo refuerzo de Millonarios, club en el que fue figura al salir campeón de los torneos 1949, 1951 y 1952. Sin embargo, el club en el que se consagró como uno de los grandes jugadores de la historia fue el Real Madrid, equipo que sufrió su rapidez y precisión en la derrota 4 a 2 por el torneo internacional que conmemoraba los 50 años del "merengue." Con los madrileños fue campeón de 5 Copas de Europa (1955-1960), 8 ligas de España (1953-1964) y 1 Copa Intercontinental (1960): "nosotros ganábamos porque defendíamos muy bien. Esa es la clave: defender muy bien. Después contratacábamos y ganábamos los partidos". A su vez, fue galardonado con dos Balones de Oro en los años 1957 y 1959 y el Súper Balón de Oro en el año 1989. Tras colgar los botines, fue director técnico de Boca, River, Valencia y Real Madrid. Falleció en el año 2014 en Madrid, España. SE LANZA "ALL YOU NEED IS LOVE" Un día como hoy en el año 1967, "The Beatles" lanzaban "All you need is love." Compuesta por John Lennon y Paul McCartney, la canción fue escrita para representar al Reino Unido en el programa "Our world", primera producción televisiva satelital, que fue sintonizada por 400 millones de televidentes. Sobre el sencillo, Ringo Starr manifestó: "éramos lo suficientemente grandes como para dirigir una audiencia de ese tamaño y decidimos hacerlo por el amor. Por el amor y la paz. Fue un tiempo fabuloso. Incluso me emociono cuando me doy cuenta de que para eso era: paz, amor y gente poniendo flores en las armas".

