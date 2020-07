La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Automovilismo:

Alejandro Ferraro; "Si hay buena química con el piloto todo es más fácil"







Logró dos títulos consecutivos en el Rally Federal como navegante del uruguayo Fernando Cáceres. "Tuvimos un rendimiento bárbaro", resaltó, al tiempo que reveló secretos de la función y proyectos a futuro. Junto al piloto uruguayo Fernando Cáceres en la Clase N4, Alejandro Ferraro se ha coronado en las últimas dos temporadas del Rally Federal que supo pasar por nuestra ciudad. Hoy, la pandemia de coronavirus lo encuentra en su cómoda casa ubicada en pleno barrio La Florida, en Zárate, donde aún se puede oír con claridad el cantar de los pájaros en su muy cuidado jardín. Sin embargo, estos días lo tienen limitado, más allá del aislamiento establecido: su movilidad es reducida, dado que necesita de muletas para desplazarse. -¿Qué te pasó? -Y… Será cosa de viejo, no lo sé, pero tuve una fractura de tobillo hace un mes y ando con la botita plástica y las muletas. En realidad, me fracturé el hueso Astrágalo, donde apoya el tobillo. -Si sirve como consuelo, en lo deportivo venís de tu mejor momento, ¿no? -La verdad que en 2019 se cerró otro año muy bueno para mí, porque todos corremos para ganar. Ésa es una realidad, pero no siempre se consigue redondear una buena temporada y con Fernando Cáceres como piloto pudimos llegar al objetivo. El uruguayo la tiene muy clara y el Subaru Impreza STI respondió siempre a las exigencias que se le pedía. -Dominaron las Clase N4. -Tuvimos un rendimiento bárbaro y creo que funcionó muy bien como nos entendíamos arriba del auto. Yo siempre sostengo que si hay buena química con el piloto todo es más fácil. -Pero cuentan que Fernando no es de los más tranquilos a la hora de correr. -Bueno, ahí está si querés uno de los secretos de un navegante: el saber interpretar al piloto y sus actitudes arriba y abajo del auto. Si vos arrancas bien desde ahí, todo será más fácil y vendrán los resultados. -¿Cuánto hay de cierto que el navegante es los ojos del piloto? -Algunos creen que es un mito. Ahora, cuando viajas en un auto de rally te das cuenta que es así, porque vas marcando permanentemente lo que el piloto debe realizar en los próximos segundos. -¿Y te hacen caso? -Es fácil: si no sucede eso te podes golpear y lastimar feo. Por eso digo que si la relación es buena se consiguen los logros. -¿Vos arrancaste en karting? -Sí, es verdad. Corrí cuatro años en la Master B de la categoría Kart Plus y la pasé muy bien. Nos divertíamos mucho porque era muy familiar la relación con los muchachos y con mi amigo Víctor Amaranto. Nosotros lo tomábamos como un cable a tierra. -Después aparece el rally en tu vida. -Sí, compramos un auto y lo armamos para sumarnos al Rally Federal con Víctor y arrancamos una nueva aventura con todo lo que esto implica. Y estuvimos hasta que las cuestiones económicas nos lo permitieron, porque yo manejaba y Víctor era el navegante. Hicimos varias carreras y todo terminó siendo una linda experiencia. -¿Esa experiencia se aplicó en lo que vino después? Seguro, además fuimos conociendo mucha gente. Esta categoría te lo permite y con los hermanos Emma tenemos una relación de gran amistad. Los cordobeses son buena gente y desde hace rato andamos juntos con este tema del rally. Te puedo asegurar que se armó un gran grupo, que va más allá de una carrera: compartimos cenas, nos juntamos siempre y disfrutamos mucho ese folclore del cual se habla en el mundo de los fierros. -Vos viajaste en distintas tripulaciones donde se cambiaban los pilotos y la pregunta tiene que ver con tu trabajo arriba de ese auto: ¿es siempre igual o pasa por el piloto que tenés al lado en ese momento y te obliga a manejar otros códigos? -Está buena la pregunta, pero vos debes entender algunas cuestiones de quien es el piloto en ese momento. Algunos manejan de una manera, otros lo hacen distinto. Entonces, en la previa, cuando vas a conocer la hoja de ruta por darte un ejemplo, hablas un poco y vas sacando conclusiones. -Y vos corriste con varios. Además de Cáceres, lo hiciste también con los hermanos Emma. ¿Con cuál te sentiste más cómodo? -La pregunta puede ser engañosa, porque sentirme más cómodo con un piloto en una competencia no implica que ése era el mejor. En realidad, todos tiene su manual para correr y vos te vas adaptando a ese manejo que van proponiendo. -¿Y cuál tiene ese manual para recomendar? -Jajaja… Siempre tenés que respetar a quien tenés al lado y yo agradezco que ellos confiaran en mi para dicha competencia, lo que me lleva a no mencionar a ninguno en especial. -Que vos seas piloto también, ¿juega a favor cuando sos navegante? -No tengo la respuesta exacta, quizás sirve para sacar algo de ese piloto y podes terminar acoplándolo a lo tuyo y también como para decir esto no lo hubiera hecho. No sé, a mí me parece que cada uno es como desea ser. -Fueron dos campeonatos seguidos y no es un dato menor. ¿Cuál se disfrutó más? -Cada uno tuvo lo suyo, quizás un sabor distinto uno del otro por diferentes circunstancias. Yo estoy muy contento, porque este tipo de situaciones te motivan para el futuro y te dan ganas de correr, esa es la verdad. Y en eso estamos con Víctor, en un proyecto de un nuevo Gol para Rally que estamos viendo más allá de este difícil momento que venimos pasando. -Esto también provocó que en Campana también se hablara de tener otro campeón más entre los varios que lo lograron. Y se te reconoció. -Sí, eso me puso muy contento, no solo a mi, sino a todos los que representamos a Campana en el rally. Estuvo bueno, vi los informes donde nos incluían y nos gustó. -En algún momento también fuiste dirigente en el Rally Federal. ¿Hoy ya no estás más? -Fue un ciclo cumplido: yo llegué con muchas ganas de realizar algunos cambios con los aportes que pudiera dar desde el conocimiento de varios años en la categoría, pero pasaron cosas que no logré entender y dije "esto no es para mí". Por eso dejé de trabajar como dirigente. -¿A quiénes se les agradece en este momento? -A la familia que me sigue bancando, a Víctor, al Tele Rally Team, donde armamos el Gol que corrimos el primer año, a Hurlinghan Motor Sport por los campeonatos logrados, al Chávez Competición, con los que corrí dos carreras y dentro del Mar y Sierra, a la familia Emma, en especial a Gerardo, por dejarme correr todo el año pasado. Y, por supuesto, a todos los amigos que siempre me preguntan cómo salimos.



ALEJANDRO FERRARO HA DEMOSTRADO SU VALÍA EN LA BUTACA DE ACOMPAÑANTE.



