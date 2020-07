La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Primera D:

Once jugadores no continuarán por decisión del entrenador, mientras que Nicolás Rodríguez tiene todo acordado para convertirse en refuerzo de Claypole. Aunque todavía hay mucho camino por recorrer en la Primera D hasta que se retomen los entrenamientos y se reanude la competencia, los clubes de la divisional empezaron a tomar decisiones de cara a la conformación de sus futuros planteles. Y en Puerto Nuevo, la primera confirmación se dio el domingo, con una lista de 11 jugadores que no seguirán en la institución. Este grupo está integrado por los arqueros Ignacio Díaz Peyrous, Esteban Montesano y Pablo Cardozo; los defensores Raúl Colombo, Alexis González, Lautaro Cuenos y Nahuel Gerez; los mediocampistas Rodrigo Herrera, Iván Torres y Juan Cruz Melgar; y el atacante Lionel Nkontchou. La lista se confeccionó de acuerdo a la evaluación del entrenador Gastón Dearmas, quien así comienza a delinear el próximo plantel, en el que seguramente habrá mayor participación tanto de juveniles del club como de jugadores de la zona. Distinta es la situación de Nicolás Rodríguez, quien decidió emigrar, recibió el pase del club y ya tiene todo acordado para convertirse en refuerzo de Claypole, uno de los equipos que más se está moviendo en estos días en la Primera D. De hecho, el Tambero también habría sondeado a Agustín Campana, otro de los jugadores que emigrará del Portuario, aunque todavía no tiene claro su destino, ya que esperaba propuestas de categorías superiores (en enero estuvo entrenando con Villa Dálmine). Son, al fin de cuentas, los primeros movimientos y confirmaciones en un Puerto Nuevo que, al igual que la mayoría de los clubes, está a la espera de mayores certezas respecto al posible retorno de los entrenamientos y el futuro de la competencia en la Primera D.



LAUTARO CUENOS FUE UNO DE LOS REFERENTES DEL PLANTEL EN LAS ÚLTIMAS DOS TEMPORADAS. PERO NO CONTINUARÁ EN EL PORTUARIO. UN POSITIVO EN LA CATEGORÍA El mediocampista Gonzalo Biedma, de Centro Español, fue diagnosticado con coronavirus y se encuentra cumpliendo el aislamiento correspondiente en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. "El miércoles pasado comencé con picazón en la garganta y un poco de moco. Pensé que era un resfrío, salí de trabajar, volví a casa, me bañé y cuando quise comer algo no le sentí gusto a la comida. Esa madrugada me levanté con fiebre y sin olfato, me puse el barbijo y fui a hacerme el hisopado al hospital", explicó en diálogo con Solo Ascenso.

