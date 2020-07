La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/jul/2020 Breves: Deportivas

7 de Julio de 2020







MURIÓ "CHICHE" SOSA El entrenador Osvaldo Sosa falleció ayer a los 72 años, luego de transitar los últimos años de su vida con diferentes complicaciones a raíz de un ACV sufrido en 2013. En su extensa carrera, "Chiche" dirigió a Argentinos Juniors (fue el DT que más tiempo estuvo en el Bicho), Almagro, Tigre, Huracán, Colón, Deportivo Armenio, Deportivo Mandiyú, Racing, Independiente, Talleres, Chacarita, Lanús, Quilmes y Atlético Tucumán. POR LAS COPAS Con el Liverpool ya coronado campeón con mucha antelación y con el Manchester City afirmado en la segunda posición (pero sancionado a nivel europeo para participar en competencias continentales), la Premier League de Inglaterra continúa con su programa para definir al resto de los clasificados a la Champions y la Europa League. Las posiciones actuales son: 1) Liverpool, 89 puntos; 2) Manchester City, 66; 3) Leicester, 59; 4) Chelsea, 57; 5) Manchester United, 55; 6) Wolverhampton, 52; 7) Arsenal, 49; 8) Tottenham y Sheffield United, 48. En el cierre de la 33ª fecha se dieron los siguientes resultados: Burnley 1-1 Sheffield United, Newcastle 2-2 West Ham, Liverpool 2-0 Aston Villa, Southampton 1-0 Manchester City y Tottenham 1-0 Everton. Hoy arranca la 34ª jornada con: Watford vs Norwich, Crystal Palace vs Chelsea (14.00, ESPN) y Arsenal vs Leicester (16.15, ESPN). SE SALVÓ EL BREMEN Werder Bremen mantuvo su lugar en la Bundesliga luego de empatar 2-2 frente a Heidenheim como visitante en la revancha de la serie de promoción en Alemania (en la ida había empatado sin goles). De esta manera, solo habrá dos cambios en el próximo campeonato: Paderborn y Fortuna Dusseldorf bajaron a Segunda División, mientras que A. Bielefeld y Stuttgart ascendieron a la Bundesliga. F1: GANÓ BOTTAS El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó el domingo el Gran Premio de Austra, la primera carrera de la acotada temporada 2020 de la Fórmula 1. El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren). En pista, segundo había sido el británico Lewis Hamilton (Mercedes), pero fue sancionado y retrocedió al cuarto lugar del clasificador. La próxima competencia de la máxima categoría del automovilismo mundial será el domingo 12 de julio en el mismo escenario. ESPAÑA, SIN DESCANSO La Liga de España culminó ayer su 34ª fecha y hoy estará comenzando la 35ª con dos partidos: Valencia vs Valladolid (14.30, DirecTV) y Celta de Vigo vs Atlético Madrid (17.00, DirecTV). En tanto, este lunes, en el cierre de la jornada 34, Sevilla venció 1-0 a Eibar con gol de Lucas Ocampos, mientras que Levante y Real Sociedad igualaron 1-1. El domingo, Real Madrid (77 puntos) venció 1-0 como visitante a Athletic Bilbao y sostuvo así su ventaja sobre Barcelona (74), que goleó 4-1 a domicilio a Villarreal. El equipo catalán volverá a jugar mañana, mientras que la Casa Blanca lo hará recién el viernes. JUVENTUS VA POR MÁS Hoy se abre la 31ª fecha de la Serie A de Italia con dos partidos que tendrán en acción a los líderes del certamen. Juventus (75 puntos) enfrenta al Milan como visitante (16.45, ESPN), mientras que Lazio (68) buscará la recuperación frente a Lecce, también como visitante (14.30, ESPN). El cierre de la 30ª jornada dejó los siguientes resultados: Inter (Lautaro Martínez falló un penal) 1-2 Bologna, Cagliari 0-1 Atalanta, Napoli 2-1 Roma, Brescia 2-0 Hellas Verona, Sampdoria 3-0 SPAL, Parma 1-2 Fiorentina y Udinese 2-2 Genoa.



