Kicillof lanzó su propio "ATP" para apoyar al Sector Productivo

El plan Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP) contempla un abanico de medidas que van desde beneficios tributarios, créditos blandos y pago parcial de salarios. El gobernador Axel Kicillof lanzó el plan Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP), un programa destinado distintos sectores productivos que incluye ayuda para el pago de salarios a empresas que no pudieron acceder a la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). "Estas medidas que estamos anunciando son para el apoyo de la actividad productiva en la provincia de Buenos Aires. Son medidas complementarias en el marco del inmenso esfuerzo que está haciendo el Gobierno nacional", explicó el mandatario en el marco de una conferencia de prensa virtual. El plan ASAP cuenta con 12 medidas agrupadas en cuatro áreas que buscan complementarse con las tomadas por el Gobierno nacional para el sector productivo. Entre sus objetivos, intentará llegar a aquellas empresas que no pudieron acceder a otros beneficios. Entre las líneas de beneficios está la Asistencia Tributaria de Emergencia, implementada por la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), con reducciones de alícuotas, compensaciones de impuestos y una bonificación de los Ingresos Brutos del 15% para algunas empresas y del 50% para otras. Otra área programa de ASAP será la Asistencia Financiera de Covid-19, del Banco Provincia. La entidad ofrecerá una línea de crédito al 35% para financiar capital con periodo de gracia de tres meses y plazo de pago de 12, una tarjeta de pago y financiamiento. En tanto, el Ministerio de Producción implementará un fondo de $ 300 millones de pesos para la cultura y el turismo que será repartido entre los 135 distritos bonaerenses; y el Ministerio de Trabajo dispondrá de un fondo de $ 500 millones para ayudar con el 50% del pago de salarios (en el mínimo vital y móvil) por un plazo de tres meses. La idea del Ejecutivo es ayudar con el pago del 50% del pago del mínimo vital y móvil por un plazo de tres meses. A este beneficio podrán acceder "las unidades productivas cuyas características de dotación de trabajadores y trabajadoras y de facturación anual sea coincidente con la de microempresas y pequeñas empresas". Como requisito, Provincia pone que las mismas no sean beneficiarias de programas similares como ATP nacional. La ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, señaló que todavía se está trabajando en la reglamentación de la medida, aunque aclaró que la ayuda "no será solamente para empresas" sino para "todo tipo de emprendimientos" que cumplan con niveles de producción pequeños. "Queremos apuntar a aquellas unidades productivas que compartan las características de una microempresa pero que no hayan podido acceder a ninguno de los programas nacionales y que, además, se desenvuelvan en sectores que han sido particularmente afectados por la pandemia", subrayó.





Kicillof lanzó su propio "ATP" para apoyar al Sector Productivo

