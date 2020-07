P U B L I C



Esto se estableció luego que el HCD apruebe el proyecto de ordenanza impulsado por la concejal de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz, a los efectos de profesionalizar los emprendimientos. En la última sesión ordinaria del HCD, los concejales aprobaron la creación del Registro Municipal de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (RemPUPA) que permitirá que los emprendedores alimenticios formalicen y amplíen el canal de ventas de sus productos. El proyecto de ordenanza fue impulsado por la concejal de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz, con el objetivo de brindarles nuevas herramientas a quienes trabajan de ello y profesionalizar sus actividades. La finalidad de la iniciativa gratuita y no obligatoria, es contribuir a consolidar un sistema de inclusión de pequeños productores de alimentos que no encuadran en la legislación actual, debido a que el Código Alimentario Argentino no contempla las características productivas de este sector. "Lo que se busca, es contribuir con todas aquellas personas que elaboran alimentos de forma precaria, para que puedan formalizar su actividad y ampliar su canal de ventas", enfatizó Schvartz al respecto. Asimismo, la propuesta se funda en generar una alternativa con apoyo del Municipio para que todos los elaboradores de alimentos de pequeña escala estén incluidos a fin de garantizarles condiciones bromatológicas aptas en los espacios físicos donde desarrollen sus productos finales otorgándoles un certificado para que se registren. "Lamentablemente, muchos de los productores no tienen las condiciones sanitarias en el espacio físico de elaboración y tampoco en la instancia de comercialización, por ello impulsé este proyecto que busca revertir esta situación", manifestó la concejal. "De esta manera, el Municipio le otorgará a los beneficiarios un programa integral de promoción, capacitación, financiamiento y acompañamiento a los efectos de estimular el desarrollo productivo de la PUPA", ponderó. En sus líneas, la propuesta destaca que es responsabilidad del Municipio ofrecer los mecanismos necesarios para el desarrollo de políticas públicas que permitan dar una cobertura al tejido productivo más débil de la cadena, generando un marco legal, técnico y de respaldo basado en el conocimiento colectivo. Además, aseguró que a través de RemPUPA y con el acompañamiento de las secretarías de Desarrollo Económico y Salud, los emprendedores "podrán encuadrarse dentro de la reglamentación sanitaria dado que la mayoría quedan excluidos del Código Alimentario Económico".



El importante proyecto, que se aprobó por unanimidad, fue confeccionado por la concejal Schvartz.



RemPUPA:

Emprendedores alimenticios podrán formalizar y ampliar el canal de ventas

