Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 08/jul/2020. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 08/jul/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad

8 de Julio de 2020 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad

8 de Julio de 2020







ORDENAN PAGAR La Justicia de Nueva York ordenó a la Argentina pagar poco más de US$ 224 millones por bonos que habían caído en default en 2001 y no habían sido reestructurados durante 2005 y 2010. El Tras la determinación de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, y a 19 años del default, se deberán pagar unos US$ 67,9 millones a Attestor Master Value, mientras que para Trinity Investments serán unos US$ 156,3 millones. Los bonos habían sido emitidos entre 1997 y 2001 y sus tenedores habían rechazado las reestructuraciones de 2005 y 2010, que cosecharon en torno al 93 por ciento de aceptación. TRANSPORTE ALIVIADO El uso del transporte público bajó el lunes entre el 8 y el 14%, a excepción del tren que se mantuvo igual, respecto al mismo día de la semana pasada. En el subte viajaron casi 47 mil personas, una caída del 8 por ciento respecto al lunes de la semana anterior y representa sólo el 4 por ciento del volumen habitual que viajaba antes de la cuarentena, cuando las seis líneas y el premetro trasladaban 1.190.000 pasajeros. En el tren se realizaron 136 mil viajes, manteniéndose sin variaciones respecto a la semana pasada y representa 91 por ciento menos que antes de iniciado el aislamiento social. Los colectivos, que realizan el 80 por ciento de los viajes que se hacen en transporte público, el lunes trasladaron 1.716.000 pasajeros, una caída del 14 por ciento con respecto al lunes pasado, lo que representa menos del 20% de la gente que se transportaba un día habitual antes del aislamiento social. UNO MENOS El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunció que, tras pasar más de doce semanas sin casos de sarampión, se da por concluido el brote de esta enfermedad que había comenzado a fines de agosto del año pasado. De esta manera, Argentina logró mantener la condición de país libre de sarampión. Si bien gracias a la vacunación sostenida el país había eliminado el virus de sarampión y no presentaba casos autóctonos desde 2000, a fines de agosto de 2019 se inició el brote más extenso de sarampión desde que se logró la eliminación de la circulación endémica, con 179 casos confirmados (118 en 2019, 3 importados y 115 de origen desconocido y 61 en 2020, 13 importados y 48 de origen desconocido) y una defunción. FUERTE CAÍDA La producción industrial sufrió en mayo una brusca caída del 26,4% con relación a igual período de 2019, por impacto de la cuarentena aplicada para frenar la pandemia de coronavirus, y seis de cada diez empresarios creen que la situación seguirá mal entre junio y agosto, informó el INDEC. El sector automotriz fue el más golpeado, con una caída del 73,8%, seguido por motos, 72,6%, y producción de prendas de vestir y calzado, 67,9%. En este escenario tan complejo, el 61,6% de las empresas consultadas por el INDEC estimó que la actividad seguirá en caída entre junio y agosto próximo. El Índice de Producción Industrial (IPI) soportó en los primeros cinco meses un retroceso del 16,3% con relación al mismo período de 2019. TEST OBLIGATORIO El gobierno uruguayo exigirá un test de COVID-19 a todas las personas que ingresen al país. El texto, que actualiza los requisitos para entrar al territorio nacional en el marco de la pandemia de coronavirus, indica que se solicitará "acreditar un resultado negativo de test de detección de virus SARS CoV-2" por técnica PCR-RT o técnicas de diagnóstico aprobadas en el futuro por el Ministerio de Salud Pública(MSP). Estos test deberán ser realizados hasta 72 horas antes del ingreso a Uruguay "en un laboratorio debidamente acreditado y habilitado en el país de origen o tránsito". "La prosecución del viaje quedará supeditada a cualquiera de estos resultados", dice la ordenanza firmada por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. En caso de permanecer más de siete días en territorio uruguayo, el viajero deberá realizarse nuevo estudio PCR el séptimo día.



Breves: Noticias de Actualidad

8 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar