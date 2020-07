Ortega tiene contacto semanal con Fernanda Raverta

P U B L I C



Así lo afirmó la diputada Alonso al ser consultada sobre el pago del IFE 3 en nuestra ciudad. Por su parte, la concejal Carrizo dijo estar en contacto con el Secretario de Producción Sergio Roses, en relación a la batería de programas anunciada este lunes por el gobernador Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este lunes una serie de medidas tributarias, de financiamiento y de asistencia para sostener el empleo, destinadas a sectores productivos bonaerenses que fueron afectados por la pandemia. Las mismas fueron comentadas por la Diputada Provincial Soledad Alonso y la Concejal Romina Carrizo en el día de ayer en conferencia de prensa. Las legisladoras del Frente de Todos recordaron que este conjunto de iniciativas está compuesto por un programa de Asistencia Tributaria de emergencia instrumentado por ARBA con 6 propuestas específicas para distintos contribuyentes; un programa de Preservación de las Fuentes de Empleo que desarrolla el Ministerio de Trabajo; la creación de un Fondo Municipal para la reactivación de la cultura y el turismo; y un programa de Asistencia Financiera del Banco Provincia con tres líneas de financiamiento entre las que se encuentra el Programa Compre Bonaerense. En este sentido, Carrizo señaló que se contactó con el Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Campana, Sergio Roses, para intercambiar opiniones sobre los anuncios del gobernador y la potencial implementación en nuestro distrito de las diferentes iniciativas anunciadas. Al ser consultada por el supuesto no pago del IFE 3 en nuestra ciudad a consecuencia de las gestiones del Intendente Abella para que Campana sea declarada en Fase 3 por fuera del AMBA, la Diputada Alonso manifestó que la Directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se mostró sorprendida y que todavía no existe una definición al respecto. "Ortega, por una cuestión laboral, se comunica al menos una vez por semana con Fernanda, y por supuesto que frente a la polémica que se desató en la ciudad, no dudó en llamarla para consultarla", señaló la Diputada sobre el sindicalista campanense quien conduce el SECASFPI a nivel nacional. Alonso, quien también integra el mismo gremio, aclaró que todavía no hay una decisión tomada sobre el pago de un tercer tramo del IFE, y que su ejecución "está atada a indicadores que se evalúan en el Ejecutivo Nacional: Grado de Precariedad Habitacional; Línea de Pobreza e Indigencia; y Zona con contagios de Coronavirus. Por eso es importante ser cautos y responsables a la hora de informar u opinar en los medios, y no sumar alarma a nuestros vecinos que ya bastante golpeados están por la cuarentena. Como decía el General Perón, la única verdad es la realidad, y la realidad es que hay que esperar a ver qué se resuelve sobre el tema. De hecho, y por diferentes razones, todavía se están pagando IFE 1 que no alcanzaron a ser abonados; se está pagando el IFE 2; y dado el nuevo escenario de la cuarentena, se está definiendo el alcance del IFE 3".



Carrizo y Alonso ofrecieron la conferencia de prensa a través de la plataforma Zoom. Gina Gulfo ofició de moderadora.



Ortega tiene contacto semanal con Fernanda Raverta

