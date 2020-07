Propietarios y entrenadores escribieron una carta alertando por la continuidad de sus emprendimientos si no reciben ayuda del Estado. La fase tres de la cuarentena está permitiendo el desarrollo de varias actividades económicas, pero los gimnasios siguen sin estar incluidos en la progresiva reapertura. Con las cuentas presionando los bolsillos, propietarios y entrenadores le escribieron una carta al intendente Sebastián Abella solicitando medidas de apoyo para atravesar este período de crisis. La carta esta firmada por dueños y entrenadores tanto de gimnasios como de centros de entrenamientos en deportes de combate, fitness, Pilates y natación, entre otras disciplinas, y fue girada con copia a los tres bloques políticos que componen el Honorable Concejo Deliberante. Según expresaron en el documento, al que tuvo acceso La Auténtica Defensa, el objetivo es "solicitar por parte del Municipio colaboración" con el sector "en la difícil situación" que está viviendo, más aún teniendo en cuenta "que lejos de ser una actividad solamente recreativa su principal objetivo es contribuir a la buena salud" de sus clientes. En concreto, las medidas de asistencia reclamadas fueron dos. Por un lado, los entrenadores señalaron que la pandemia origina "un desequilibrio evidente en el marco de la relación contractual de alquiler formalizado por las partes en la mayoría de los casos y que no se sabe hasta cuando continuará". Por eso pidieron "en carácter de urgente subsidiar al sector para el abono de dichos alquileres ya sea en un porcentual y/o descuentos" que se puedan acordar con el Colegio de Martilleros o los mismos dueños de los inmuebles. A la vez, le manifestaron al intendente su deseo de que gestione "ante EDEN, Absa y Naturgy el cese provisorio de las facturas teniendo en cuenta que no estamos haciendo uso de tales servicios y en la mayoría de los casos no se están midiendo sino repitiendo los montos de facturas de consumos anteriores". "La presencia del Estado es fundamental", subrayaron los entrenadores al final de la carta, firmada por Katty Altimari (Cultura Pilates), Leonado Zárate (Power Gym), Nicolás Cadaveira (NC Fitness Studio), Cristian Lugani (Dojo Campana), Isaias Sangalli (Imperium), Ricardo. Zapata (R1), Aristides Martino (Centro Andrea Balzano), Martín Cano Rodríguez (Centro Cultura Oriente), María Yaquemé (Studio Energy), Flavia. Dappiano (Fitness del Sol), Sebastián Maidana (Yember Fight Club), Rubén Bontempi (Atlhetic), Antonio González (TKD Arte Marcial Campana II), Juan Manuel Witt (Escuela Boxeo Palito. Magallanes) y Pamela Coronel (Keep Moving). También rubricaron la solicitud Oscar Behrens (TKD Arte Marcial Campana), Andrea Rocha (Andyforce), Germán Genero (Aquarium), José Luis Malvicino (Danyfit), Cecilia Sibilín (Fitness Club Ciudad de Campana) y José Soto (Muros Gym Fitness).

La falta de actividad presiona la sustentabilidad económica de los centros de entrenamiento físico (imagen ilustrativa). PROYECTO PRESENTADO La semana pasada la senadora provincial de Juntos por el Cambio, Carolina Tironi, había presentado un proyecto de ley en la Cámara baja bonaerense para otorgarle beneficios impositivos a los gimnasios y natatorios de la provincia de Buenos Aires El texto busca eximir a dicho sector deportivo del pago a los Ingresos Brutos, el Inmobiliario Urbano, los servicios de electricidad, gas y agua, y propone una condonación del adeudamiento y la posibilidad de acceder a una línea de crédito a tasa cero. "El impacto de la extensión de la cuarentena recae en su percepción de ingresos y esto se traduce en la imposibilidad de afrontar los gastos fiscales y salariales", marcó la legisladora. "El proyecto brinda herramientas a este sector, que va a permitir su subsistencia y su recuperación económica a mediano plazo", agregó.

