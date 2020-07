P U B L I C



Desde el MRP que conduce Pedro Milla, hicieron público un duro comunicado rechazando el documento realizado por Juntos por el Cambio, asegurando que buscan "abrir camino a la inestabilidad para que nuevamente un grupo minoritario e inescrupuloso vuelva endeudar el país y enriquecerse a costa del sufrimiento y el hambre de nuestro pueblo". Con ese título, el MRP que conduce Pedro Milla, realizó un duro comunicado en respuesta al documento realizado por Juntos por el Cambio en relación a la muerte de Fabián Gutiérrez. El documento comienza diciendo que "la política puede ser entendida de varias maneras; hay quienes creen que es una herramienta de transformación de la realidad, otros que es un llamado o una vocación al servicio de la comunidad, hay quienes la interpretan como una herramienta para resolver los conflictos que se generan por las desigualdades y hay quienes le atribuyen un rol administrativo sobre las cuestiones de índole pública. En todas estas acepciones, nunca cabe lugar a la bajeza de entender a la política como una herramienta despojada de límites en los medios utilizados para determinados fines" señala el texto. A su vez, continúa diciendo que "Utilizar la muerte y la desgracia con el único fin de desestabilizar a un gobierno que vino a poner de pie a la Argentina es de tal magna gravedad que sólo puede subsanarse si quienes entienden que existe otro camino alzan su voz, porque para que el mal triunfe sólo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Entre los integrantes de la coalición de gobierno que lideró Mauricio Macri se pueden encontrar a quienes creyeron en el Estado como un fondo de saqueo para incrementar fortunas patrimoniales y quienes creyeron que se podía liderar un camino de cuidado de las instituciones de la República; sobre este segundo grupo es sobre quienes debe apelar la racionalidad para no permitir que se siga deteriorando no sólo la política sino también la democracia". "El comunicado firmado por los dirigentes de Cambiemos tiene ese sentido: abrir camino a la inestabilidad para que nuevamente un grupo minoritario e inescrupuloso vuelva endeudar el país y enriquecerse a costa del sufrimiento y el hambre de nuestro pueblo" sostienen desde el MRP y concluyen argumentando que "el imperativo de esta hora, de quienes creemos que la política tiene el desafío de construir destinos compartidos como Nación, es acompañar un gobierno que está poniendo todo su esfuerzo en cuidar la vida de los argentinos y señalar este tipo de conductas que no tienen otro objetivo que destruir y desprestigiar. En la Nueva Argentina no escribirán la historia quienes carezcan de límites y hagan de la irresponsabilidad un hábito político".

"El odio de una parte de la oposición no conoce de límites"

