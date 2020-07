Efemérides del día de la fecha, 8 de julio

DÍA MUNDIAL DE LA ALERGIA Establecido por la Organización Mundial de la Alergia (OMA) en el año 2005, en este día setoma conciencia acerca de las alergias y la importancia de recurrir a médicos para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento acorde que no comprometa la calidad de vida de los pacientes alérgicos. Este año la Semana Mundial de la Alergia se llevó a cabo desde el 28 de junio al 4 de julio centrándose en el tema "La atención de alergias no termina con el Covid-19", cuyo propósito era remarcar que los tratamientos y las consultas médicas (mediante videollamadas) deben mantenerse para controlar las alergias y evitar las visitas a clínicas y hospitales. Por otra parte, el Dr. Maximiliano Gómez, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica destacó: "es importante mantenerse en contacto frecuente con los médicos a los fines de solicitar información clara y actualizada sobre el COVID-19 y las formas en que podría afectar sus alergias". La OMA estima que 250 millones de personas en el mundo padecen alguna alergia y que frecuentemente tienen más incidencia en los niños. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2050 la mitad de la población mundial padecerá por lo menos algún trastorno alérgico. FALLECE ANA MARÍA CAMPOY Ana María Campoy nació el 26 de julio del año 1925 en Bogotá, Colombia. Proveniente de una familia de actores, Campoy empezó a actuar a los 4 años en la compañía teatral de sus padres. El maquillaje, el peinado, el vestuario y las diálogos acumulados en su mente la transformaban en otra persona en el instante en que ponía un pie en el escenario. Lo cual la fascinaba de esta profesión que definió como "[ser] un ilusionista que debe tratar permanentemente que el público no advierta el secreto de la magia." A los 12 años debutó en el cine interpretando a Pilarín en la película española "Aurora de esperanza" (1937); a ésta le siguieron "Tuvo la culpa Adán" (1944), "Ella, Él y sus Millones" (1944) y "Tierra sedienta" (1945), todas grabadas en España. Sin embargo, su debut profesional lo hizo en México, en el año 1946, en la obra "Don Juan Tenorio"; al año siguiente, actuó junto a Tita Merello en la aclamada película "Cinco rostros de mujer". En el año 1951 se radica en el país y protagoniza junto a su marido, el actor José Cibrián, "Teleteatro de suspenso" y "Néstor Villegas vigila." En la gran pantalla tuvo destacadas actuaciones en "El extraño caso del hombre y la bestia" (1951), "Las mujeres los prefieren tontos" (1964), "Juan que reía" (1976) y "Las lobas" (1986). En televisión, brilló en "Ana y Pepe" (1960), "Amándote" (1988), "La extraña dama" (1989), "Soy Gina" (1992) y "Doctor Amor" (2003). Por otra parte tuvo una vasta actividad teatral en la que protagonizó "Como te quiero Ana" (1953), "Como te odio Pepe" (1958), "Amor y casamiento" (1969) y "Melisa" (1979). Falleció en el año 2006 en Buenos Aires. ARGENTINA SUBCAMPEÓN DEL MUNDIAL ITALIA 1990 Un día como hoy en el año 1990, la selección argentina perdía la final del Mundial Italia 1990 ante Alemania Federal. Antes de disputar este polémico partido, la "albiceleste" había eliminado a Italia desde el punto de penal, en un partido en el que el arquero Sergio Goycochea fue figura al atajar los remates de Roberto Donadoni y Aldo Serena. Con las sufridas ausencias de Sergio Batista, Julio Olarticoechea, Ricardo Giusti y Claudio Caniggia por las suspensiones, el equipo entró en el campo de juego decidido a ganar. Sin embargo, a escasos minutos de finalizar el partido, una falta de Roberto Sensini sobre RudiVöller provocó que el árbitro, Edgardo Codesal, sancionara un polémico penal que le dio la victoria a los alemanes.

