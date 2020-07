El campanense finalizó su préstamo en Aldosivi y explicó que "todavía" no ha dialogado con la dirigencia de Boca, equipo con el que tiene contrato hasta mediados de 2021. Mientras transita la cuarentena en nuestra ciudad, Nazareno Solís sigue esperando novedades sobre su futuro futbolístico tras concluir su experiencia en Aldosivi de Mar del Plata, equipo en el que estuvo a préstamo hasta el 30 de junio y con el que sumó importante rodaje en la Primera División. El delantero de 26 años, que surgió de las divisiones juveniles de Villa Dálmine, tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta mediados del año próximo y reveló que "todavía" no ha tenido diálogo ni con los dirigentes Xeneizes ni con el DT Miguel Ángel Russo. "Me encantaría tener una oportunidad en Boca, pero soy consciente de la cantidad y la calidad de jugadores que tiene. Y que en cada mercado de pases llegan otros de mucha jerarquía", explicó el campanense en una nota que le brindó a TNT Sports el último lunes. "Hay que saber separar el corazón de la cabeza en este tipo de decisiones. Si es por las emociones, me muero por quedarme en Boca. Pero, a veces, hay que ser inteligente y pensar en seguir creciendo, en seguir aprendiendo", manifestó Solís, quien se mantiene en forma en estos días de pandemia con rutinas que le comparte el preparador físico de Aldosivi. Al momento de evaluar su paso por el elenco de Mar del Plata, "Naza" recalcó que "sumar minutos fue muy importante" para "ganar experiencia y confianza" y seguir afianzándose en Primera División, donde reconoció que encontró una "diferencia táctica y técnica muy grande" respecto a la Primera B Nacional. "Hoy no sé qué puede ocurrir. Ojalá sea lo mejor para todos, tanto para mí como para el club", redondeó el zurdo, quien aseguró que la incertidumbre que ha generado la pandemia hace "más misterioso" lo que pueda llegar a suceder con su futuro.



TRAS SURGIR EN VILLA DÁLMINE, SOLÍS LLEGÓ A BOCA DESDE TALLERES DE CÓRDOBA. LUEGO, AL NO ENCONTRAR CONTINUIDAD EN EL XENEIZE, ESTUVO A PRÉSTAMO EN HURACÁN, SAN MARTÍN (SJ) Y ALDOSIVI.



Campanenses de Primera:

Nazareno Solís, sin novedades sobre su futuro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar