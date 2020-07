Breves: Deportivas

RIQUELME Y TEVEZ

Según trascendió ayer, Juan Román Riquelme se comunicó el domingo con Carlos Tevez (36 años) y acordó la continuidad del atacante en Boca Junioirs. El nuevo contrato sería por un año, con doble opción: una de rescisión a fin de este 2020 y otra de renovación por seis meses más a mediados de 2021.

JUEGA EL BARSA

En la continuidad de la 35ª fecha de La Liga de España, Barcelona será local ante Espanyol en el clásico de Cataluña (17.00, ESPN). En caso de ganar, el equipo de Lionel Messi se ubicará apenas un punto por debajo de Real Madrid, que el viernes recibe a Alavés. Hoy, además, jugarán: Getafe vs Villarreal y Betis vs Osasuna. La jornada se abrió ayer con victoria de Valencia (2-1 sobre Valladolid) y el empate 1-1 entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo.

NI UNO NI OTRO

Ayer, en el inicio de la 31ª fecha de la Serie A de Italia, perdieron tanto Juventus (líder con 75 puntos) como su escolta Lazio (68). En primer turno, el conjunto romano cayó 2-1 ante Lecce; y posteriormente, la Vecchia Signora (Higuaín fue titular; Dybala, baja por suspensión) perdió 4-2 como visitante ante Milan, que se lo dio vuelta en la última media hora de juego tras comenzar 2-0 abajo.

Hoy se disputarán otros cinco encuentros de la jornada: Fiorentina vs Cagliari (14.30, ESPN), Genoa vs Napoli (14.30, ESPN), Atalanta vs Sampdoria (16.45, ESPN), Bologna vs Sassuolo, Roma vs Parma (16.45, Fox Sports) y Torino vs Brescia.

PREMIER LEAGUE

Con tres partidos, ayer comenzó la 34ª fecha en Inglaterra: Crystal Palace 2-3 Chelsea, Watford 2-1 Norwich (gol del marplatense Emiliano Buendía) y Arsenal 1-1 Leicester. Hoy, en tanto, se disputarán otros cuatro cotejos: Manchester City vs Newcastle (14.00, ESPN), Sheffield United vs Wolverhampton (14.00, Fox Sports), West Ham vs Burnley y Brighton vs Liverpool (16.15, ESPN).

VUELVE LA MLS

El fútbol regresa esta noche en Estados Unidos, con un certamen especial que la MLS desarrollará en un predio cerrado en Orlando y con el coronavirus amenazando a la organización (Dallas se bajó por casos positivos, mientras la presencia de Nashville, uno de los equipos que debía jugar esta noche, está en duda tras presentar cinco contagios). Así, este miércoles habrá un solo encuentro: desde las 21.00 (por ESPN), Orlando City enfrentará al flamante Inter Miami, equipo del inglés David Beckham?, que cuenta con los argentinos Nicolás Figal, Matías Pellegrini, Leandro González Pirez y Julián Carranza.

DELFINO SIGUE EN ITALIA

El escolta santafensino Carlos Delfino (37 años) fue confirmado como nuevo jugador del Pesaro Basket, equipo de la Lega de Italia donde será dirigido por Jasmin Repesa, entrenador que ya lo dirigió en Fortitudo Bologna (2002-2004), antes que "Cabeza" llegara a la NBA. En tanto, ayer, el Pallacanestro Varese presentó oficialmente a Luis Scola (40). "Sé que la gente espera mucho de mí y eso es algo bueno. Cuando la gente no espera nada es un problema. Es una gran responsabilidad, ahora voy a hacer lo que siempre hago: trabajar", señaló el capitán del Seleccionado Argentino.

CONTRATO MILLONARIO

El mariscal de campo de Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, llegó a un acuerdo con la franquicia, actual campeona de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL), y firmará un contrato de 10 años de duración por 450 millones de dólares, el más importante de la historia de todos los deportes.