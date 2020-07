La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Cuarentena:

La Clínica Delta tiene problemas para pagar los sueldos de su staff







Son unas 200 personas entre profesionales, auxiliares, y administrativos. A la abrupta caída de las cirugías programadas, se suma que el Estado todavía no depositó los ATP de mayo, entre otras cuestiones. "Para nosotros esto es una Fase 3 mentirosa, porque no nos dejan hacer cirugías programadas y la verdad es que nosotros vivimos de las cirugías…" dice del otro lado del teléfono Adrián Illarramendi, Administrador de la Clínica Delta. Concretamente, el nosocomio privado adeuda parte de los sueldos y el aguinaldo de su staff: unas 200 personas entre profesionales, auxiliares y administrativos. "Eso mi incluye -dice el entrevistado- porque yo tampoco estoy cobrando en tiempo y forma. En la historia de la clínica jamás pasó algo similar, y por supuesto que la voluntad es pagar los salarios". En ese sentido, aclaró que la clínica se inscribió en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el Estado se comprometió a pagar el 50% de los salarios una vez declarada la cuarentena. Así fue en abril, pero mayo todavía no fue acreditado, y sobre junio no se tienen mayores noticias. Illarramendi explicó que desde el inicio de la cuarentena, las cirugías en la clínica Delta cayeron a menos de la mitad y que los quirófanos se usan sólo para emergencias, partos y cesáreas, con el agravante de que los costos vinculados a la profilaxis se dispararon de la mano del COVID 19. "Olvídate del quirófano: vamos a un simple hisopado. El profesional que lo realice tiene que tener el equipo descartable adecuado. Luego, la mucama que limpie el lugar donde se realizó, también. Si además hay que hacer una placa, y también interviene el laboratorio… Después, tenés que un simple barbijo que en enero te lo cobraban $2 ahora vale $6; o te cobran $500 el litro de alcohol en gel. Todo ese costo se suma y las empresas de medicina prepaga no lo quieren reconocer", comentó Illarramendi y concluyó: "No nos pasa sólo a nosotros: todos por la zona están igual, e incluso algunas clínicas privadas están pensando en cerrar".

DESDE EL INICIO DE LA CUARENTENA, LA CLÍNICA DELTA SE DESPIDIÓ DE LAS CIRUGIAS PROGRAMADAS (FOTO ILUSTRATIVA).



