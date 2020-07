La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Coronavirus: Campana confirmó cinco contagios más y diez nuevas altas







Así, ahora cuenta con 36 casos activos y 131 recuperados. En tanto, Zárate informó 45 altas y también llegó a 131 recuperados. El peor reporte lo tuvo Pilar, que presentó récord de nuevos infectados para un día (55) y sumó dos fallecimientos. En un miércoles que fue pico máximo en cantidad de contagios, tanto para el país como para la provincia de Buenos Aires, nuestra ciudad confirmó cinco nuevos casos de coronavirus y, de esa manera, totaliza ahora 174 desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 36 se encuentran activos, mientras que la cantidad de recuperados se elevó ayer a 131, luego que la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana confirmara diez nuevas altas de pacientes que habían contraído la enfermedad. En tanto, el número de víctimas fatales se mantiene en 7 en nuestro distrito. En cuanto a los cinco nuevos infectados en la ciudad, dos de ellos corresponden a la franja etaria 30-39 años, mientras que los tres restantes pertenecen a las franjas 20-29, 40-49 y 70-79 años, de acuerdo a la información estadística que brinda el reporte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, de los 174 casos detectados en Campana, 89 corresponden a hombres y 84 a mujeres (el restante no tiene asignado género en el reporte provincial). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate confirmó ayer 7 nuevos contagios y 45 recuperados, por lo que modificó sustancialmente su panorama actual. Así, de los 194 casos que totaliza ahora la vecina ciudad, 59 se encuentran activos, 131 se han recuperado y 4 han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar informó 26 nuevos positivos y 16 altas médicas, por lo que su situación respecto al coronavirus es de 752 casos totales. De esa cifra, 436 se encuentran activos, 288 se han recuperado y 28 han fallecido. En tanto, Pilar reportó un record diario de 55 nuevos contagios y volvió a ser el distrito de la región con más casos totales: 769. Además, otras dos personas fallecieron y el número de víctimas fatales en dicha ciudad ascendió a 12. Finalmente, Exaltación de La Cruz sumó un nuevo infectado a su estadística, aunque desde el Municipio aclararon que se trata de una persona que no reside en el distrito y que se encuentra internada en Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el panorama de Exaltación es de 31 casos totales: 10 de ellos están activos, 18 recuperados y 3 fallecidos.



EN CAMPANA, EL PORCENTAJE DE RECUPERADOS ES HOY DEL 75,3%.



EL JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA AVANZARÁ CON EL PADDLEGATE Citó a declarar a las 16 personas que fueron sorprendidas mientras jugaban en el Club Atlético Pilar, violando la cuarentena. Entre ellas se encuentra un exfuncionario de Tigre. En el hecho también estaría involucrado Rogelio Frigerio. A partir de la semana próxima, el Juzgado Federal de Campana avanzará con las indagatorias del "paddlegate". Se trata del caso por el que fueron demoradas 16 personas que, violando la cuarentena, se encontraban jugando el pasado 28 de junio un torneo en el Club Atlético Pilar y que tuvo varias ramificaciones políticas, dado que uno de los sorprendidos era un alto funcionario de Tigre, mientras que los primeros testimonios señalaban que también estuvieron en el lugar Rogelio Frigerio (ex Ministro del Interior de la Nación) y el extenista Luis Lobo (quien posteriormente renunció a su cargo de Subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires). El lunes, el Juzgado que encabeza el Dr Adrián González Charvay comenzaría a tomar declaraciones (por plataforma de videoconferencia) a este grupo de personas entre los que sobresale Fernando Lauría, quien era Secretario General y de Economía de la Municipalidad de Tigre (renunció tras el hecho). Las citaciones para los 16 imputados son por el incumplimiento del artículo 205 del Código Penal que establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Según trascendió, todavía no se habrían presentado los resultados del análisis de las cámaras de seguridad del predio (que estaba concesionado) para determinar si en los días previos también hubo incumplimiento del aislamiento obligatorio en el mismo lugar y si se logra identificar a otros participantes de este encuentro de paddle. Al respecto, el presidente del Club Atlético Pilar, Marcelo Pérez, había revelado que el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio también participó del mismo campeonato, aunque se retiró antes de que se llevara a cabo el operativo de Gendarmería Nacional. Lo mismo habría ocurrido con Luis Lobo, aunque el extenista, devenido en funcionario PRO, afirmó que "en ningún momento" estuvo en el lugar. Los restantes 15 citados a declarar en esta primera ronda de indagatorias son Ignacio Amui (Tesorero del Club Atlético River Plate), Claudio Herreros, Jorge Marcelo García, Jorge Francisco Correa, Matías Ezequiel Maidana, Jonatan Marcelo Correa, Daniel Fabián Córdoba, Adrián Chanteiro, Alfredo Drago, Felipe Llerena, Francisco Ulloa, Gustavo Melnyk y Sergio Torres.

Coronavirus: Campana confirmó cinco contagios más y diez nuevas altas

