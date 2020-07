La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Fiscalía local advierte sobre estafas por Facebook







Un vecino de nuestra ciudad creyó haber comprado una PlayStation y cuando abrió la mochila había un amortiguador. Voceros de la Unidad Fiscal y de Instrucción Nro. 2 con asiento en nuestra ciudad solicitan a los vecinos extremar los recaudos a la hora de concretar una transacción a través de los muros de Facebook donde se publicitan artículos usados. "En la medida de lo posible, es importante que el intercambio se realice en un lugar público y estar acompañado por una o más personas. Y verificar en el momento que el producto coincide con lo que se desea adquirir antes de entregar el dinero", señalaron. "Son varias ya las denuncias que se han recepcionado en lo que va del año en las que vecinos son estafados en su buena fe. El último episodio del que tenemos registro tuvo lugar esta semana: el vendedor llegó en moto junto a otra persona y cuando recibió el dinero, entregó una mochila y se fueron del lugar. Cuando el comprador revisó el interior, en vez de una Play Station que es lo que quería comprar, había un amortiguador usado", agregaron. "Si el engaño no hubiese tenido lugar, nadie sabe cuáles eran los planes del estafador. Pero posiblemente hubiese mediado ya no un engaño, sino directamente un robo y tal vez a mano armada", advirtieron.

"Si el engaño no hubiese tenido lugar, nadie sabe cuáles eran los planes del estafador", señalaron desde la UFI 2. (FOTO ILUSTRATIVA)



Fiscalía local advierte sobre estafas por Facebook

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar