La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Anses prorrogó la suspensión del pago de las cuotas de créditos otorgados







Así lo confirmó Gustavo Bellanger, titular de la UDAI Campana. Se extiende hasta el 31 de agosto. "Durante ese período, los beneficiarios alcanzados no podrán solicitar nuevos préstamos", explicó. En el marco de la Resolución 2/2020, publicada en el Boletín Oficial, la ANSeS informó que prorroga la suspensión para el pago de las cuotas de los créditos. "Se prorroga la suspensión para el pago de las cuotas de los créditos otorgados hasta el próximo 31 de agosto. Durante ese período, los beneficiarios alcanzados no podrán solicitar nuevos préstamos", explicó Gustavo Bellanger, titular de la UDAI Campana. También aclaró que en los créditos otorgados a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF), la suspensión de las cuotas dependerá de que el menor por el cual se percibe la prestación no alcance los 18 años de edad en este lapso, salvo en los casos de personas con discapacidad. Bellanger recordó también que la mencionada resolución "determina que la suspensión del cobro de las cuotas queda sujeta a la fecha de vencimiento del beneficio que perciben los titulares de Prestación por Invalidez, como así también exceptúa del límite de edad máxima para acceder a los créditos a los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC) de Vejez, Invalidez y Madres de 7 Hijos, y Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM)". Ayer por la mañana, Bellanger recibió la visita de la Diputada Provincial Soledad Alonso, quien además es integrante de la comisión directiva del Secasfpi, gremio que representa a los trabajadores de la ANSeS. "Se mostró interesada en el funcionamiento de la UDAI en medio de la pandemia, que incluyen consultas presenciales y en ese sentido coincidimos al destacar el alto compromiso del personal de Campana", concluyó.

"Coincidimos al destacar el alto compromiso del personal de Campana", señaló Bellanger sobre la visita de Alonso ayer a las oficinas de Av. Mitre.



Anses prorrogó la suspensión del pago de las cuotas de créditos otorgados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar