La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Breves: Noticias de Actualidad

9 de Julio de 2020







POSICIÓN DURA Los bonistas más duros, cuyo fondo más famoso es BlackRock, dijeron que la nueva oferta de la Argentina no alcanza. Aunque el ministro de Economía, Martín Guzmán, haya señalado el martes que es "la última", los grupos de bonistas Ad Hoc y Exchange apuntaron ayer, mediante un comunicado, que no fueron "consultados sobre los términos de la propuesta". Todo ello, a pesar de que el ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Macri, Luis "Toto" Caputo, había señalado que se trata de una oferta razonable y tentadora. Con el nuevo rechazo de los grupos Ad Hoc y Exchange, permanecen la incógnita sobre la posibilidad de alcanzar los porcentajes necesarios para evitar la Cláusula de Acción Colectiva (CAC) y evitar así el default. REAPARICIÓN El ex presidente Mauricio Macri se refirió a su futuro político y dijo que su "primera tarea es fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio" para que "el espacio crezca a partir del volumen de sus dirigentes". "Seguiré tratando de ayudar a que los talentos crezcan y tengamos muchos líderes para defender banderas como la libertad y la transparencia", planteó el líder del PRO al ser consultado sobre la tarea que desarrollará en el futuro y sin dar precisiones sobre si volverá a candidatearse. Sobre su rol de dirigente opositor, Macri señaló: "Estoy tratando de darle un espacio al gobierno, que fue elegido por el 48% de los argentinos, y sólo levantando la mano para decir cuidado, no avancen con nuestras libertades. Pero no lo están haciendo, están afectando herramientas como el Presupesto. La Argentina no tiene Presupuesto hoy, lamentablemente". RETIROS PETROLEROS La petrolera estatal YPF abrió un programa de retiros voluntarios debido a la crisis que atraviesa, por lo que pagará doble indemnización pero, según sindicatos, en hasta 36 cuotas. La noticia se conoció seis días después de que la petrolera presentara al mercado su propuesta para extender cuatro años el plazo del vencimiento de sus Obligaciones Negociables Clase XLVII por un monto de 1.000 millones de dólares, compromiso que debería hacer frente inicialmente en marzo de 2021. La Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) rechazó la iniciativa que, según dijo en un comunicado de prensa, busca reducir de 20.000 a 16.000 la cantidad de trabajadores en la firma. En mayo, el presidente de la empresa Guillermo Nielsen había expuesto su preocupación por la cantidad de empleados de la compañía, pero aclaró también que no estaba pensando en un plan de despidos. ESCENA FÚNEBRE Las escenas de cadáveres forrados con plástico negro frente a casas o ataúdes abandonados en las calles se convirtieron en las últimas semanas en una penosa cotidianidad para los habitantes de Cochabamba, observó en las últimas hora la prensa internacional. Las autoridades de aquella ciudad del centro de Bolivia señalan que a diario recogen entre 14 y 23 cadáveres de casas o espacios públicos, de personas que se sospecha fallecieron a causa del Covid-19 debido a los síntomas que presentaron. Los familiares de los fallecidos se enfrentan a una cadena de problemas. Primero, sus seres queridos mueren sin haber sido diagnosticados de Covid-19, aunque muchos presentaron los síntomas. Una vez que es declarado el deceso, los allegados deben esperar hasta que los servicios de salud tomen las muestras, lo cual tarda varios días.



Breves: Noticias de Actualidad

9 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar