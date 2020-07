La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Covid-19:

Ayer se informó otro récord de casos para un solo día: se confirmaron 3.604 positivos. De esa cifra, 2.222 corresponden a la Provincia de Buenos Aires. Además, se comunicaron 51 fallecimientos. El martes, Argentina había marcado un nuevo récord de casos de coronavirus para un solo día al informar 2.979 infectados. Una cifra que quedó "chica" apenas 24 horas después, dado que este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 3.604 nuevos positivos de coronavirus y el país alcanzó así un nuevo pico de la curva de contagios. Con en este fuerte aumento en el número diario, el total de casos acumulados en Argentina desde el inicio de la pandemia ascendió a 87.030. De ese total, 1.074 (1,2%) son importados, 29.747 (34,2%) son contactos estrechos de casos confirmados y 41.495 (47,7%) son casos de circulación comunitaria (el resto se encuentra en investigación epidemiológica). El fuerte incremento de contagios en el país fue nuevamente impulsado por la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, que reunieron el 92,6% de los casos diagnosticados ayer. En territorio bonaerense se confirmaron 2.222 positivos y la provincia acumula ahora 45.423 en total. Mientras en CABA se reportaron 1.116 infectados y la sumatoria desde el inicio de la pandemia se elevó a 34.422. Para entender el crecimiento de casos en la Provincia de Buenos Aires, los 2.222 positivos detectados ayer superan el record nacional de contagios que se había alcanzado el 22 de junio (2.142), solo 15 días atrás. Sin embargo, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajó ayer casi un punto respecto al martes: 59,7%, informó este miércoles el Ministerio de Salud de la Nación (en el país, ese porcentaje es del 51,4%). En cuanto al resto de las provincias, Río Negro se convirtió en la segunda en superar los mil casos totales: reportó 11 positivos y ahora acumula 1.008. La otra es Chaco, que ayer confirmó 59 contagios, aunque su cuenta es mucho más amplia: suma 2.416 infectados desde el inicio de la pandemia. Este martes también registraron nuevos casos las provincias de Jujuy (38 ayer; 260 totales), Neuquén (23; 639), Mendoza (22; 244), Catamarca (21; 28), Córdoba (21; 799), La Rioja (14; 124), Santa Fe (14; 465), Chubut (13; 173), Entre Ríos (11; 335), Santiago del Estero (8; 35), Salta (6; 45), Corrientes (4; 125) y Tucumán (1; 86). En cambio, no se reportaron nuevos contagios en Formosa (75 totales), La Pampa (7), Misiones (42), San Juan (9), San Luis (12), Santa Cruz (55) y Tierra del Fuego (153). 51 MUERTES A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 51 nuevos fallecimientos en el marco de esta pandemia de coronavirus, todos correspondientes a Provincia y Ciudad de Buenos Aires (35 y 16, respectivamente). De esta manera, las víctimas fatales en el país ascienden ahora a 1.694. En el reporte matutino de este miércoles se comunicaron 11 muertes: cinco hombres (cuatro de provincia de Buenos Aires y uno de Ciudad de Buenos Aires) y seis mujeres (cinco bonaerenses y una porteña). Luego, en el informe vespertino, se confirmaron otros 40 fallecimientos: 23 hombres (catorce de la provincia de Buenos Aires y nueve de CABA) y 17 mujeres (doce bonaerenses y cinco porteñas).

LAS 51 MUERTES REPORTADAS AYER SE DIERON ENTRE PROVINCIA (35) Y CIUDAD (16) DE BUENOS AIRES "CUALQUIER RESFRÍO ES CORONAVIRUS HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO" Así lo aseguró la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para remarcar la necesidad de valorar los posibles síntomas de coronavirus y de atenderlos clínicamente lo antes posible. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, advirtió este miércoles, durante el reporte matutino del Ministerio de Salud de la Nación, que "cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus, hasta que se demuestre lo contrario". La funcionaria explicó que los médicos que forman parte del programa DetectAR se encontraron con casos de personas que subestiman síntomas leves y eso es peligroso porque sin saberlo pueden estar contribuyendo a la propagación del virus. "Son personas que no jerarquizan un resfrío como coronavirus. La respuesta más frecuente que recibimos es que tienen un poquito de dolor de garganta y un resfrío", apuntó. Y luego agregó: "Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario; es un concepto enorme que tenemos que entender para no subestimar esta situación y contactar al sistema de salud para definir si es positivo el análisis y evitar el contacto con otras personas". La funcionaria, segunda de Ginés González García en el Ministerio de Salud, informó que de 17 mil personas que presentaron algún tipo de síntoma compatible con un resfrío, el 95% tenía Covid-19. El 5% restante presentó distintos tipos de virus relacionados a la influenza y a las gripes estacionales. Posteriormente, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salieron a aclarar que ese concepto epidemiológico no aplica para la Capital Federal. "Ella (por Vizzotti) lo que quiso representar es que en la evolución de cualquier epidemia, en el pico de la curva comienza a ser menos importante confirmarlo con el estudio específico, sino que más bien hay que manejarlo clínicamente. Pero es un concepto epidemiológico que hay que explicarlo muy bien", afirmó el ministro de Salud porteño Fernán Quirós. "Nosotros al positivo lo llevamos a un hotel y al negativo no. (El de Vizzotti) Es un concepto absolutamente correcto para epidemias, pero a los fines del COVID en la Ciudad de Buenos Aires ese concepto no aplica de manera apropiada", agregó Quirós.

