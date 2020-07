La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Alejo Sarna "El Gobierno Nacional y el Provincial no nos sueltan la mano"







El referente del Frente de Todos Campana destacó las medidas del Gobierno Nacional y el Provincial durante la pandemia para asistir a los sectores más perjudicados y celebró la decisión del Presidente Alberto Fernández en donde anunció que la tercera etapa del IFE llegará a todo el pais. El referente del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, destacó las medidas que vienen llevando adelante desde el Gobierno Nacional y el Provincial para asistir a todos los que se vieron afectados por la pandemia. "En todos los países del mundo, la situación económica se ve afectada por la expansión del covid-19, en aquellos que llevaron adelante medidas de aislamiento rígidas y en aquellos en donde no lo hicieron. La diferencia entre unos y otros radica en que aquellos que priorizaron la economía, vieron una cantidad exponencial de contagios y de fallecimientos por el virus y además, también sufrieron un derrumbe en la actividad económica". "Por eso es sumamente destacable que, en medio de esta difícil circunstancia, tengamos un Gobierno Nacional y Provincial que estén cerca y asistan a los sectores mas castigados por esta coyuntura. Desde el inicio de los contagios en nuestro país, el Gobierno de Alberto Fernandez ha puesto en marcha una batería de medidas que van desde el Ingreso Familiar Extraordinario, con ahora el anuncio del pago de la tercera etapa para todo el país, la Asistencia al Trabajo y la Producción para el pago de sueldos, y los créditos a tasas cero. A eso se le suman ahora las medidas del Gobierno de Kicillof que van en la misma línea con las medidas nacionales; habrá un plan de pagos para regularizar deudas en 18 cuotas, bonificación de impuestos hasta fin de año, un programa ATP versión provincial con pago estatal de los salarios por 3 meses, tres nuevas líneas de crédito con tasa subsidiada por el Banco Provincia y un fondo especial para el turismo y la cultura". "Lamentablemente, en cuanto a lo local, no vemos que el Municipio esté haciendo algún esfuerzo para asistir a los sectores que mas necesitan del estado para superar esta etapa compleja, sino que por el contrario tomó medidas como lo son el aumento de las tasas asfixiando aún más a pymes, comercios y vecinos y vecinas en general". Para finalizar, Sarna señaló que "A diferencia del local, el Gobierno Nacional y el Provincial no nos sueltan la mano, y que a pesar de difícil situación económica y de la delicada situación financiera por la caida de la recaudación, están cerca de los sectores mas perjudicados por la pandemia".



