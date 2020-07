La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Signos que indican que se acerca el momento del parto







Cuando se trata de parto natural, existen signos y síntomas que pueden aparecer los días previos al desencadenamiento del trabajo de parto. No ocurren por igual ni con la misma intensidad en todas las embarazadas, incluso la misma mujer puede tener señales diferentes en cada parto. Conocer los signos que preceden al nacimiento del bebé ayuda a vivir el proceso con menos ansiedad. Cómo reconocer las "falsas alarmas" El trabajo de parto podría comenzar directamente como tal con contracciones cada tres o cinco minutos en forma rítmica que se mantienen en el tiempo continuando hacia el parto propiamente dicho. Pero esto es algo que ocurre muy raramente. Lo más habitual, sobre todo en mujeres que están dando a luz a su primer hijo, es que el verdadero trabajo de parto sea precedido por uno o varios episodios de preparto o "falsas alarmas", que consisten en contracciones que no tienen un patrón de regularidad en el tiempo. ¿Qué hacer ante "faltas alarmas"? Si sólo se trata de una sensación de endurecimiento de la pared uterina sin otro síntoma: NADA. Pero si esta sensación de endurecimiento se acompaña de molestias abdominales, sacras, lumbares, y/o pelvianas, que pueden ser francamente dolorosas, se debe proceder del siguiente modo: - Tomar un baño de inmersión caliente durante 10 a 15 minutos y luego reposar en la cama, recostada sobre el costado izquierdo durante una hora y media, y controlar. Luego de transcurrido ese tiempo pueden ocurrir dos cosas: - Que las contracciones se espacien y pierdan intensidad hasta desaparecer. ¿Qué hacer?: NADA. - Que las contracciones persistan y se hagan más intensas y/o más frecuentes aumentando los síntomas. ¿Qué hacer?: se puede tomar algún analgésico – antiespasmódico (siempre que así lo hubiera indicado el médico) y seguir en reposo por 2 horas más. Si al cabo de esas 2 horas se espaciaran y/o desaparecieran las molestias. ¿Qué hacer?: NADA. Si trascurridas esas 2 horas las contracciones se hicieran más frecuentes y más intensas, apareciendo cada 5 minutos en forma regular y persistiendo de esa forma durante por lo menos una hora y media, entonces comunicarse con la obstétrica, ya que eso podría corresponder al trabajo de parto. Tener en cuenta que el analgésico-antiespasmódico NUNCA va a frenar o postergar el inicio del trabajo de parto, sólo va a calmar la sintomatología del preparto o falsa alarma, evitando exámenes y traslados innecesarios a la clínica con la ansiedad que estas situaciones producen inevitablemente en la futura mamá y su entorno familiar. Además, esta medicación facilitará la relajación y la dilatación del cuello cuando haya comenzado el verdadero trabajo de parto. ¿Cuándo llamar a la obstétrica? - Si hay contracciones, controlarlas acostada sobre el lado izquierdo, una contracción cada 5 minutos durante una hora y media. - Ante rotura de bolsa, guardar reposo y esperar las indicaciones del equipo médico. - Si hay pérdida de sangre. Recordá que perder el tapón mucoso no implica necesariamente el inicio del trabajo de parto, ni es síntoma de ningún problema del embarazo. Check list para llevar al momento de la internación: 2 o 3 camisones, Corpiños de amamantar, 4 bombachas, Artículos de perfumería en general, Manta o pañoleta para el bebé, Muda de ropa para el bebé, Apósitos postparto, DNI de ambos padres, Credencial del prepago, Orden de internación autorizada, Análisis de sangre (última rutina con serologías), Hisopado de EGB y Electrocardiograma. La experiencia del parto es única para cada mujer. Estar preparada e informada te ayudará a afrontar el momento con mayor confianza y tranquilidad. Asesoró: Lic. Silvina Cadilla, Obstétrica, MN 9197, Swiss Medical Medicina Privada.



Signos que indican que se acerca el momento del parto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar