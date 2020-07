La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana - 9 de Julio 2020

Por Luis María Bruno







En la querida Villa Paranacito se dio bandera verde para salir a pescar a los residentes en la villa. Por lo que esta semana fueron varios los guías de pesca conocidos y amigos que salieron a buscar a los pejerreyes sobre el río Uruguay, lógicamente cumpliendo con el protocolo establecido y cupos por embarcación. Uno de los principales temas fueron las carnadas dado que no hay puestos que estén trabajando y por lo tanto el conseguir mojarras para este tipo de pesca estuvo muy difícil. Con un día especial con viento Sur-Sudeste suave y el río en óptimo estado para navegar, salvo que el agua estaba por lo que nos comentan muy revuelta lo que se llama color chocolate, las primeras capturas de pejerreyes chicos les sirvieron para realizar una buena provisión de filet, con los cuales pudieron dar con varias capturas más de muy lindos portes. La utilización de Isocas como carnadas en los anzuelos también les dio algunas excelentes capturas. El dato más curioso de la semana es uno de los guías el cual se fue directamente a la zona del Bravo a probar con el bagre de mar y dio no solo con excelentes portes sino también con muy buena cantidad de esta especie. Como todos sabemos la temporada de la misma es de principios de octubre a fines de noviembre, por lo que se confirma cada día más mi teoría de que esta especie después del desove no está regresando al mar, sino que se está quedando en nuestra zona en forma permanente, habrá que ver que pasa de acá en más. Por otra parte la semana pasada dábamos cuenta del petitorio entregado a la Municipalidad de Junín por los guías de pesca, pescadores y comerciantes del rubro solicitando la apertura de la pesca de costa y de embarcado con un protocolo establecido. Bueno para beneplácito de ellos la localidad de Junín (B) ingreso a Fase 5 y se aprobó lo solicitado en el petitorio entregado a la Municipalidad, por lo que cumplimentado los trámites pertinentes a partir del día de ayer miércoles 8 de julio quedó también habilitada la pesca costera y de embarcado en esta localidad. El mes de Julio en la zona del Guazú y para mi modo de ver es sinónimo de salir a buscar los pejerreyes aguas arriba. De esta forma llegada Julio los mejores ejemplares los podemos encontrar en los juncales de Puerto Constanza desde el kilómetro 202 del Guazú gareteando aguas abajo hasta el kilómetro 197. De la misma forma por el Pasaje Talavera la zona conocida como "El palo quemado" siempre fue una de las más rendidoras llegado el mencionado mes. Este paraje recibió su nombre debido a que antiguamente existía un gran árbol literalmente calcinado y según se dice por los efectos de haber sido alcanzado por un rayo. Esta zona la podemos encontrar desde el kilómetro 207 del pasaje Talavera al kilómetro 211,500. A mano derecha encontraremos estos 4,500 kilómetros con una costa impecable tapiada de juncales emergentes. Estos 30,500 kilómetros que existen desde el Pasaje Talavera y el Paraná Guazú hasta el sector mencionado dependiendo el clima y de los vientos se los puede recorrer en aproximadamente unos 45 a 50 minutos de navegación. En nuestro programa televisivo Nº835 de esta semana hablamos sobre documentación de embarcaciones deportivas, Oscar Enrique Suarez nos muestra y asesora sobre carnadas y formas de encarnes para el pejerrey, te mostramos en nuestro último bloque dónde buscar pejerreyes en el mes de Julio, este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio, el profesor Diego Ceferino Araujo de pescando en AM desde el partido de la costa, Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Uno de los excelentes ejemplares de pejerrey que en el mes de Julio se dan aguas arriba del Talavera o el Guazú.



