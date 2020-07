La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 El Rincón de Aléthea:

Flores que vuelan

Por Angela Monsalvo













"El secreto no es correr detrás de las mariposas..., es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti." --Mario Quintana. A lo largo de la historia, las mariposas han sido símbolos no sólo de transformación y pureza, sino también de muerte y pecado. Hoy en día, los científicos las estudian para ver que nos pueden decir de nuestro planeta cambiante. Las mariposas parecen haber sido destiladas de la calidez del aire. Su efímera y frágil apariencia ha inspirado a poetas y músicos. Fueron "flores que vuelan y todo hacen excepto cantar" para el poeta estadounidense Robert Frost, pero algo más trágicas para Víctor Hugo. En su poema "La génesis de las mariposas", son cartas de amor que por los cielos, aletean, flotan y se tornan en mariposas. Amargas o dulces, etéreas o siniestras, las delicadas alas de las mariposas han cargado con nuestras esperanzas y sueños durante siglos. Su viaje del huevo a la oruga y luego a la crisálida para convertirse en una belleza alada ha evocado historias que resuenan con los misterios del alma, la vida y la muerte. Para algunos esas transiciones son símbolo de esperanza, una muestra de que el alma humana puede liberarse de las cadenas terrenales, de la oscuridad y la confinación y volar hacia la luz. A los griegos de la antigüedad les cautivaba esa noción e identificaban a la mariposa con la esencia de nuestro ser, por lo que la divinidad que personificaba al alma, a menudo está representada con las alas de una mariposa. Los brillantes y fogosos colores de la vanesa o almirante rojo, con sus alas de negro aterciopelado manchadas de carmesí, inspiraron imágenes de un infierno. En las artes plásticas "se convirtió en la mariposa del averno". Las mariposas blancas representaban la pureza y la esperanza; e incluso las menos coloridas, hasta desaliñadas, han sido usadas en la pintura para reflejar nuestros temores. Los ocelos, esas manchas en forma de ojo, en las alas de algunas mariposas no siempre fueron vistas como un diseño que les sirve para espantar depredadores hambrientos sino más bien como un instrumento de Dios para vigilarnos. Así, se convirtieron en espías morales enviadas a un mundo en el que es muy fácil caer en la tentación. Se estima que en el año 2004, 550 millones llegaron a su hogar invernal, diez años más tarde, en 2014, había apenas 50 millones, una reducción del 90%. Por ello hoy en día el aleteo de las mariposas nos obliga a prestarle atención a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque es probable que sean ellas las que nos digan sobre el futuro de vida en la Tierra.

