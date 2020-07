La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Coronavirus:

Ayer se realizó una videoconferencia que fue encabezada por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y por Donato Villani, Jefe del Departamento Médico de la entidad. A fin de mes habría una reunión con el Ministro de Salud de la Nación, que evaluará el documento y aconsejará qué tipo de testeo se utilizará para los jugadores y el staff de cada equipo. Aunque todavía parece muy lejana la posibilidad de ver rodar la pelota nuevamente en nuestro país a raíz del coronavirus, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya se trabaja para poder concretar ese retorno en lo que será la tan citada "nueva normalidad" que dejará esta pandemia. Así, este miércoles, dirigentes de la entidad y sus diferentes categorías se reunieron de manera virtual junto a la Comisión Médica de AFA y terminaron de darle forma al protocolo de cara a la vuelta a los entrenamientos de los planteles. Estas "recomendaciones médicas" (tal como se propuso que se denomine al protocolo en cuestión) fueron establecidas en base al documento aportado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y serán elevadas al Ministerio de Salud de la Nación, en busca de la aprobación de la cartera sanitaria. Así, una vez recibido ese aval, se desarrollará una reunión entre el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García; el presidente de AFA, Claudio Tapia; y el mandamás de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli; para definir un punto clave del futuro regreso a los entrenamientos: qué tipo de testeo se utilizará para los jugadores, cuerpos técnicos y staff para detectar casos de coronavirus. La videoconferencia de ayer fue encabezada por "Chiqui" Tapia y el doctor Donato Villani, Jefe del Departamento Médico de la AFA. Y sirvió para ir puliendo el documento sobre el que ya se venía trabajando. Participaron también los médicos Alejandro Roncoroni (Argentinos Juniors), Pedro Di Spagna (Huracán), Esteban Romano (Lanús), Hernán Giuría (Rosario Central), Daniel Stumbo (Vélez), Pedro Hansing (River), Pablo Krenck (Barracas), Fernando Alday (Estudiantes de San Luis), Walter Quintero (Almirante Brown) y Martín Ypas (Platense). Y los dirigentes: Victor Blanco (Racing Club), Lucía Barbuto (Banfield), Cristian D´ Amico (Newell´s), José Manzur (Godoy Cruz), Marcelo Achile (Defensores de Belgrano), Marcelo Mut (Gimnasia de Mendoza), Maximiliano Levy (Almirante Brown), Jose Coutinho (Deportivo Merlo), Dante Majori (Yupanqui) y Héctor Gomez (Chaco For Ever). El protocolo se centra en tres grandes ejes: "Higiene y distanciamiento en los entrenamientos", "Testeos y seguimiento" y "Precauciones en los desplazamientos y las instalaciones". En el primer ítem, por caso, recomienda que no haya más de seis futbolistas o árbitros durante una sesión de entrenamiento en la misma cancha, que ellos sean los únicos exceptuados en el uso del tapaboca en el área de práctica, evitar ofrecer refrigerios a los participantes y que cada futbolista lleve su propia hidratación; además de las recomendaciones inherentes a toda la población (lavado de manos, distanciamiento social, desinfección). En ese aspecto también indica que todos los integrantes de cada cuerpo técnico no podrán estar con todos los futbolistas. Es decir, en cada grupo de jugadores que realizará las prácticas, habrá algún miembro del CT designado para participar (el entrenador estará con un grupo, el preparador físico con otro, y así con los restantes). En cuanto a los tests, las pruebas serán públicas y realizadas "por personal independiente de la entidad, competente y previamente capacitado"; es decir, no estarán a cargo del cuerpo médico de cada club. Es más, señala que "una propuesta correcta de procedimiento" es "realizar el test a todos los futbolistas / árbitros que regresen a la actividad y a aquellos que hayan tenido cualquier tipo de contacto". "El primer test se realizará 72 horas antes del regreso a la actividad y el segundo luego de la primera sesión de entrenamiento. Luego, semanalmente", resalta sobre la frecuencia de las pruebas. Incluso sugiere la opción de "realizarlas sin bajar del propio vehículo". En el cónclave también se hizo hincapié en los traslados "puerta a puerta" de los jugadores y trabajadores de los clubes desde sus hogares a las instalaciones, sin pasar por el transporte público. Serán las instituciones las que deben encargarse de proveerles un medio si no poseen vehículo propio. Aunque no está indicado en el protocolo, el presupuesto mensual para realizar los testeos a todos los integrantes de un plantel profesional (jugadores, cuerpo técnico y médico, auxiliares, etc.) oscila los 750.000 pesos. Desde AFA ya adelantaron que respaldarán económicamente a las instituciones para poder cumplir con los requisitos para volver a los entrenamientos. "Es fundamental entender que sólo se podrá jugar al fútbol cuando los beneficios para la salud, la sociedad y la economía superen los riesgos de la enfermedad, al tiempo que se garantice la seguridad de los deportistas, personal específico, árbitros, público aficionado y de la sociedad en general", subraya el documento que se conoció anoche. "No se puede jugar al fútbol mientras estén vigentes las medidas estrictas de prevención (es decir, durante etapas de cualquier tipo de confinamiento)", agrega, en consonancia con el anuncio de Tapia de hace algunas semanas, en el que advirtió que la pelota volverá a rodar cuando la Argentina esté en "fase 4". Según informó la AFA, la Comisión Médica se volverá a reunir durante las próximas semanas para trabajar en otro protocolo destinado al fútbol infanto-juvenil.

