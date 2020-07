La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/jul/2020 Breves: Deportivas

SE VA GAICH San Lorenzo tendría acordada la venta de Adolfo Gaich al CSKA Moscú a cambio de 8,5 millones de euros por el 80% del pase, dado que conservará el 20% de los derechos económicos. El delantero de 21 años firmará contrato por cuatro años con el equipo ruso, que está cerca de clasificar a la próxima Champions League. SE ARRIMÓ EL BARSA En la continuidad de la 35ª fecha de La Liga de España, Barcelona venció 1-0 como local a Espanyol (que quedó condenado al descenso) y ahora se ubica a un solo punto del líder Real Madrid, que mañana viernes recibe a Alavés. Ayer, además, Betis derrotó 3-0 a Osasuna con un gol del argentino Guido Rodríguez, mientras que Villareal le ganó 3-1 a domicilio a Getafe. Hoy juegan: Eibar vs Leganés, Mallorca vs Levante y Athletic Bilbao vs Sevilla. ATALANTA IMPARABLE En Italia, Atalanta logró su novena victoria consecutiva al superar ayer 2-0 como local a Sampdoria y, de esa manera, alcanzó la tercera posición de la Serie A con 66 puntos (lidera Juventus con 75). Este miércoles, por la 31ª fecha, también jugaron: Fiorentina 0-0 Cagliari, Genoa 1-2 Napoli, Bologna 1-2 Sassuolo, Roma 2-1 Parma y Torino 3-1 Brescia. Hoy se cierra la jornada con dos partidos: SPAL vs Udinese y Hellas Verona vs Inter (16.45, ESPN). ZENIT CAMPEÓN Los argentinos Emanuel Mammana, Emiliano Rigoni y Sebastián Driussi se coronaron campeones en Rusia con el Zenit, luego de la victoria 4-2 sobre el Krasnodar. De esta manera, el equipo de San Petersburgo conquistó su segundo título consecutivo y el sexto en su historia en la Liga rusa. F1: VUELVE ALONSO El piloto español Fernando Alonso confirmó que volverá a la Fórmula 1 en 2021, dos años después de retirarse. Y lo hará con Renault, en su tercera etapa en el equipo francés, con el que fue campeón en 2005 y 2006. El asturiano sustituirá a Daniel Ricciardo, quien firmó con McLaren cuando Carlos Sainz dio el paso a Ferrari en el mes de mayo. El acuerdo es por dos temporadas (2021 y 2022) con opción a una tercera. EL RUGBY CHAMPIONSHIP El Rugby Championship podría celebrarse entre fines de octubre y principios de diciembre próximo en Nueva Zelanda o Australia, anunció el director de la SANZAAR, el sudafricano Andy Marinos. La asociación canceló en marzo la temporada del Super Rugby (donde compite la franquicia argentina Jaguares), pero Marinos no cree que suceda la mismo con el Championship. "La Sanzaar es positiva y cree que podrá ofrecer un Championship durante este año en cualquier mercado que podamos, en donde se concentren todos los equipos para poner en marcha la competición", señaló. PARÍS: OTRO APLAZO El maratón de París, tradicional prueba atlética que debía haberse celebrado en marzo y fue pospuesta por primera vez al 18 de octubre a causa de la pandemia de coronavirus, se aplazó ahora para el 15 de noviembre. Esta nueva postergación de París se produce después de la reciente cancelación de los maratones de Nueva York y Berlín, dos de los más prestigiosas del calendario oficial. Previamente, el tradicional maratón de Boston también se había suspendido. En cambio, todavía se mantienen con vida las carreras de Londres (pospuesta para el 4 de octubre) y la de Chicago (11 de octubre).



