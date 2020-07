Coronavirus: se registraron 31 contagios en 48 horas en Campana

Entre jueves y viernes, la ciudad llegó a 205 casos totales, 52 de los cuales están activos. Además, se informaron 15 nuevas altas médicas y los recuperados ya son 146. Los números también crecieron en los distritos vecinos. En el marco de la escalada de casos de coronavirus en el país, principalmente por lo que se viene registrando tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días, Campana también ha tenido su pico de contagios: el jueves sumó 19 nuevos infectados, mientras que ayer se confirmaron otros 12, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud bonaerense. De esta manera, nuestra ciudad incorporó 31 positivos en 48 horas y llegó a un total de 205 casos desde que se inició la pandemia. De esa cifra, 52 se encuentran activos, mientras que los recuperados se elevaron a 146, luego que se informaran 15 nuevas altas médicas. Además, no se registraron nuevas víctimas fatales (siguen siendo 7). En este aumento de casos en nuestra ciudad, un impacto significativo en la estadística provino del barrio Santa Lucía, donde se habrían detectado al menos cinco personas infectadas que pertenecerían a la misma familia (serían siete casos totales en el barrio). Por ello, desde el Municipio se realizó en las últimas horas un rastrillaje sanitario por la zona que, incluso, contó con la participación del Intendente Sebastián Abella (ver aparte). En cuanto a las edades de estos 31 nuevos contagios, la franja etaria que reportó mayor cantidad de casos fue la de 30-39 años, con 9. Mientras, entre los adultos mayores, se destacan dos positivos en mayores de 80 años y uno en un mayor de 70. Después, seis infectados corresponden a la franja 40-49 años; cinco a la franja 20-29; cuatro a la de 50-59; dos a la de 0-9 y otros dos a la de 60-69. Así, la única franja que no sumó casos en estas 48 horas fue la de 10-19 años. Con este nuevo panorama, el 67% de los positivos en Campana pertenecen a personas de entre 20 y 50 años, siendo la franja de 30-39 años la que presenta más casos (49). Mientras que volvieron a incrementarse los contagios entre las mujeres, que ahora reportan el 51% del total de casos en la ciudad. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate también informó un pico de contagios el jueves (19) y ayer agregó otros cuatro más para sumar 23 en las últimas 48 horas. Así, ahora, la vecina ciudad totaliza 217 casos desde que inició la pandemia: 68 se encuentran activos, 145 se han recuperado y 4 han fallecido. Por su parte, Escobar informó 47 nuevos positivos en estos dos días (22 y 25, respectivamente) y también una nueva muerte: un hombre de 78 años, vecino de la localidad de Garín. Así, su panorama actual es de 799 casos totales, 459 de los cuales se encuentran activos. El resto se divide en 311 recuperados y 29 fallecidos. En tanto, Pilar mostró un fuerte incremento ayer, al reportar 41 nuevos contagios que se sumaron a los 22 del jueves. Con esos números superó la barrera de los 800 casos y su cuadro de situación es de 832 totales: 383 de ellos se encuentran activos, 437 se han recuperado y 12 han fallecido. Finalmente, Exaltación de La Cruz informó un nuevo contagio el jueves y otro ayer. Este segundo positivo, según explicaron desde el Municipio, pertenece a un vecino de un "barrio aledaño a Los Cardales, ubicado sobre el distrito de Campana" (sería Parque Natura, según trascendió). Así, Exaltación tiene ahora 33 casos totales: 11 activos, 19 recuperados y 3 fallecidos.

CONFIRMAN UN POSITIVO EN UN BARCO AMARRADO EN CAMPANA Por esa razón fue hisopada toda la tripulación, que sigue sobre el buque petrolero y que luego quedará en cuarentena en nuestra ciudad. Alrededor de las 23 horas del miércoles, arribó a nuestra ciudad el buque petrolero San San H, que amarró en la refinería local con una advertencia que ya había realizado con anticipación: uno de sus tripulantes estaba con síntomas de coronavirus. "Estaba con fiebre, desganado y había perdido el gusto", explicó Alexis Velázquez, Secretario General local del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en diálogo con La Auténtica Defensa. Ante esta situación, este hombre vecino de Zárate fue bajado del barco en un operativo especial que encabezó personal de Prefectura Naval y luego fue hisopado para finalmente confirmar que estaba contagiado de Covid-19. Conocida esta noticia, en la madrugada de ayer fueron testeados los 23 tripulantes restantes que estaban arriba del buque que llegó desde Santa Fe. De ellos, uno fue alojado en un centro de aislamiento local por presentar síntomas, mientras los otros 22 se encuentran a la espera de los resultados, pero ya sabiendo que quedarán en aislamiento en un espacio determinado de nuestra ciudad. "En su mayoría son trabajadores del SOMU de la región", detalló Velázquez, quien aclaró que no llegaron a tener contacto con trabajadores en tierra. "Por suerte pudimos dar respuesta con un trabajo coordinado y atento entre el SOMU, la Prefectura y el Comité de Crisis del Municipio", resaltó

Coronavirus: se registraron 31 contagios en 48 horas en Campana

