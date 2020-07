Cerró Saint-Gobain y se perdieron 150 puestos de trabajo

Fabricaba parabrisas para Chevrolet y Renault. Se radicó en Campana en junio de 2015, sobre la Ruta 6, al lado de la planta de Honda. Mudó sus operaciones a Brasil. Corría junio de 2015 cuando el Director General de Saint-Gobain para Brasil y Argentina, José Luis Redondo, invitó a la entonces Intendente Stella Maris Giroldi para descubrir una placa fundacional de la nueva planta que se levantaba sobre la Ruta 6, a metros de la fábrica Honda. En marzo del año siguiente, sería Sebastián Abella quien recorrería las instalaciones tras la inminente puesta en marcha de la fábrica de parabrisas que daría empleo a unas 150 personas. El plan era abastecer a terminales argentinas y también de Brasil. Esta semana se confirmó que la empresa cerró sus puertas definitivamente. En su pico de actividad llegó a producir 50 mil unidades en diciembre de 2019 para Chevrolet y Renault; pero en enero de este año ese número cayó a 15 mil. El proyecto duró 5 años en Campana: a fines de febrero ya había suspendido a todo su personal, y el golpe de gracia vino en marzo de la mano del aislamiento social preventivo y obligatorio. Semanas atrás, cuando las terminales volvieron a la actividad, Saint-Gobain ya había indemnizado a todo su personal en la Argentina y comunicó que seguirá abasteciendo a sus clientes locales desde Brasil. EN FEBRERO En nuestra edición del 15 de febrero adelantábamos lo que todavía era un fuerte rumor, pero del que no había ningún comunicado oficial por parte de la empresa. "Si bien no hay telegramas de despidos ni un anuncio oficial por parte de la compañía, la decisión se habría comunicado a los delegados gremiales e incluso algunos empleados ya habrían sido convocados para acordar los términos de desvinculación", publicamos al respecto. "Acaba de cerrar la fábrica de parabrisas Saint Gobain, la que está al lado de Honda. Por favor investiguen y que salga todo a la luz", decía uno de los mensajes que recibió La Auténtica esa semana, cuando los rumores sobre el cese de la producción, que ya circulaban desde enero, se incrementaron. Luego, la noticia fue confirmada por el gremio SATIVA y los propios trabajadores. "Nos informaron por teléfono hace una hora que la fábrica cierra y se va del país", le dijo un delegado gremial a este medio a mediados de febrero. "Lamento mucho lo que nos pasó a mí, a todos mis compañeros de fábrica al enterarnos que la misma decidió cerrar sus puertas… bronca y tristeza", publicó un empleado en las redes sociales. La caída de la producción automotriz nacional es la razón de crisis esgrimida por la empresa. En ese entonces, trascendió que Saint Gobain Sekurit argumentaba que "la baja en la demanda de productos" hechos en Campana fue ocasionada por el descenso de la producción de autos en la Argentina, que la Asociación de Fabricantes Automotores (AdeFA) ubicó en el orden del 32,5% interanual. Aparentemente, no habría mediado conflicto entre las partes durante el proceso de cierre y los empleados habrían recibido la correspondiente indemnización según lo explicita la ley para estos casos.

En marzo del 2016, el intendente Abella recorría las instalaciones frente a su inminente puesta en marcha.





En junio de 2015, la ex intendente Giroldi descubría una placa fundacional junto al director general de Saint-Gobain para Brasil y Argentina.



Cerró Saint-Gobain y se perdieron 150 puestos de trabajo

