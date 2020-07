Encontraron a Silvino Bogado sin vida

Es el joven paraguayo que vivía en la isla y había desparecido el domingo 28. Su cuerpo fue hallado este jueves por la mañana. Tenía un disparo de arma de fuego y un machetazo en la cabeza. Hay un sospechoso. Luego de más de 10 días de intensa búsqueda, el 9 de julio por la mañana los sabuesos de Francisco Gerber marcaron el lugar: la bajante hizo que el cuerpo de Silvino Bogado (22) se asomara entre el barro y los juncos, a la vera del Canal Alem. Bogado faltaba desde la noche del domingo 28 de junio, cuando subió a una canoa junto a Francisco Gómez (22) con dirección al Paraná. Un tercer joven, quien quedó en tierra, fue el que alertó a la policía al día siguiente: cuando los perdió de vista, escuchó un disparo y luego un ruido "como de una zambullida". A partir de ese lunes, los esfuerzos se concentraron en la búsqueda de Bogado a lo largo del Canal Alem, principalmente por parte del Comisario Sosa y sus subordinados; más la colaboración de Prefectura, Comando Patrulla Campana y Gerber, quien aportó su tiempo y sus sabuesos de manera desinteresada como es habitual. El cadáver de Bogado tiene una herida de arma de fuego, y un profundo corte en cráneo (se especula que fue realizado con un machete). Ambas heridas darían certeza de que su muerte fue a raíz de un asesinato. El principal sospechoso, Francisco Gómez, prestó declaración ante la Fiscalía días antes del hallazgo, pero en ese momento no fue detenido dado que no había suficientes elementos de prueba como para imputarlo.

El personal del Destacamento Canal Alem no dejó de peinar el Canal Alem desde el primer día.





Los sabuesos de Francisco Gerber marcaron el lugar donde se encontraba el cuerpo.





Esta canoa es la que abordó Bogado junto a Gómez el 28 de junio por la noche. Tras intensa búsqueda fue encontrado sin vida con un disparo y una herida cortante.

