El Intendente compartió una charla de política y gestión con la ex gobernadora Vidal

Repasaron el trabajo que se está llevando a cabo en Campana para enfrentar la pandemia y conversaron acerca del panorama político de cara a 2021. El intendente Sebastián Abella mantuvo una importante reunión virtual con la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la que conversaron tanto temas de política como de gestión. Puntualmente, el jefe comunal y la referente de Juntos por el Cambio repasaron el trabajo que el Municipio viene llevando a cabo para enfrentar la pandemia del Covid - 19. Abella le contó a la ex gobernadora acerca de la situación sanitaria de Campana, los controles que se realizan con las fuerzas de seguridad con las que cuenta el Municipio y la importancia para la gran mayoría de los sectores de que la ciudad haya permanecido en la Fase 3 del aislamiento, luego del pedido realizado por el Intendente a la Provincia. También, acordaron trabajar juntos de cara a las elecciones legislativas de 2021 y, en este sentido, Abella se puso a disposición de Vidal para fortalecer el espacio político y acompañar a los eventuales candidatos de las ciudades vecinas. "Con María Eugenia mantuvimos una charla muy constructiva en la que me comprometí a ayudar en todo lo que pueda pensando en el crecimiento de Juntos por el Cambio", resumió Abella una vez finalizada la charla por Zoom.

