SINCRONARIO DE 13 LUNAS La Semilla, florecimiento creatividad, expansión, rompimiento de estructuras que asfixian, que pesan. DÍA 351 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 15 DALI, 1ER DÍA DE LA HEPTADA BLANCA DE LA LUNA CÓSMICA 13 ULTIMA LUNA DEL AÑO MAGO 1. DÍA DALI - CHAKRA CORONA - DA EN EL BLANCO KIN 104 -SEMILLA 13- GUIADA POR LA ESTRELLA La Energía de la Semilla en la trascendencia, hoy termina la Trecena del humano, que nos pidió encontrar el camino de la libertad, de la libre elección, del libre albedrío, y la semilla pidiéndonos saber donde sembrar para que lo que sembramos crezca, se expanda, florezca. Atinar, saber elegir, romper las estructuras. Eso nos marca la Energía de hoy. Esta energía nos dice que poseemos herramientas para poder florecer, renacer, crecer e ir generando cosas nuevas, lo importante es no estar todo el tiempo pendiente de los demás, siempre habrá gente mejor y peor que nosotros. Podes crecer y florecer si está presente el amor y el buen humor, la buena disposición, la buena vibra. Es importante que puedas romper con las estructuras sociales y familiares que no sirven, que pesan y se siguen sosteniendo. LOGRARLO, te hará sentir libre. Esa es la enseñanza que nos pidió la Energía del Humano en el comienzo de este ciclo de 13 días (Trecena). Romper estructuras, encontrar con quién, cómo y cuándo para poner de vos lo necesario y RENACER!! El HUMANO nos marco el propósito de estos días y, nos marcó el camino, la libertar, nos abrió puertas, nos hizo morir, para renacer y estar preparados y abiertos para lo que nos depara el destino, preparados para lo nuevo que nos trae la vida a cada instante. Preparados para andar el camino, el gran camino. Semilla en el Tono más alto, Tono 13, Energía de Fertilidad, día propicio para traer hijos al mundo. Día muy fértil! Día de crecimiento, de expansión y florecimiento siempre y cuando nos atrevamos a ir por ello y sembremos en tierra propicia, sino seremos presos de nuestras propias estructuras que no supimos romper. A ATREVERSE! Buen sábado para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Semilla 13 - Energía del 11/07/2020 - Onda Encantada del Humano

Por Alejandra Dip

