Efemérides del día de la fecha, 11 de julio

DÍA DEL METEORÓLOGO En este día se conmemora la fundación del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM). La entidad fue fundada en el año 1969 con el propósito de promover el mejoramiento científico y material de la actividad meteorológica nacional. Una de sus socias fundadoras, la meteoróloga Inés Velasco, explicó a "Meteored" los orígenes del CAM: "a mediados de la década del 60´ un grupo de egresados de la carrera de Licenciatura en Ciencias Meteorológicas notábamos que las áreas de aplicación que eran de nuestra incumbencia la ejercían profesionales de otras áreas. Así surge el pensamiento que para defender los derechos de nuestra profesión debíamos comenzar por fundar nuestra asociación profesional. Así se crea el Centro Argentino de Meteorólogos." Con sede en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la CAM trabaja desde sus comienzos concientizando a la sociedad acerca del importante rol de la meteorología para todas las actividades de la vida cotidiana. FALLECE OSCAR MORO Oscar Moro nació el 24 de enero del año 1948 en Rosario, Santa Fe. Baterista nato y apasionado por la música, Moro integró sus primeras bandas "Los halcones" y "Los vampiros" junto a Kay Galifi, futuro compañero en la célebre banda "Los Gatos." La cual integraron en el año 1967, tras la disolución de "Los Gatos Salvajes", y grabaron los exitosos temas "La Balsa", "Ayer nomás" y "El Rey lloró." Asimismo, grabó los discos "Los Gatos" (1967), "Los Gatos" (1968), "Seremos Amigos" (1968), "Beat N°1" (1969) y "Rock de la mujer perdida" (1970), los dos últimos con la colaboración de "Pappo." No obstante, en el año 1970, "Los Gatos" se disolvió y el baterista tuvo que abandonar las baquetas y reemplazarlas por el volante del colectivo: "quedé en banda. Me puse a trabajar de chofer de colectivos de transporte escolar. Después me llamaron para ´Color Humano.´ Y no paré: siempre viví de la música" le comentó el músico a "Clarín." Fue el ex "Almendra", Edelmiro Molinari, el que lo convocó para reemplazar a David Lebón y grabar los discos "Color Humano II" (1973) y "Color Humano III" (1973). Después de la disolución de "Color Humano" en el año 1974, Moro tocó en "PorSuiGieco" y "Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll" hasta que Charly García lo convocó a su banda "La máquina de hacer pájaros." Volvió a trascender en el año 1978 con "Serú Girán", banda con la que grabó "Serú Girán" (1978), "La grasa de las capitales" (1979), "Bicicleta" (1980), "Yo no quiero volverme tan loco" (1981), "Peperina" (1981) y "No llores por mí, Argentina" (1982). Más adelante, tocó junto a Beto Satragni, Alejandro Lerner, Nito Mestre y Fabiana Cantilo. Falleció en el año 2006 en Buenos Aires. SE LANZA "SPACE ODDITY" Un día como hoy en el año 1969, David Bowie lanzaba la canción "Space Oddity." Inspirada en la película "2001: A Space Odyssey" de Stanley Kubrick, estrenada un año antes, la canción catapultó a la fama al cantante británico. Debido a que fue publicada a días de la llegada del hombre a la Luna, por años se asoció el sencillo a este acontecimiento, pero Bowie lo desmintió años después: "en Inglaterra, se asumía que fue escrita por la llegada del hombre al espacio, porque llegó más o menos en el mismo tiempo. Pero la verdad no era así. Fue escrita porque fui a ver ´2001´, la cual encontré maravillosa".

11 de julio

