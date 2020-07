P U B L I C







Claudio Valerio

Cierto hombre empezó a subir una montaña juntamente con su hija pequeña. Le dijo a ella de ir adelante y que él la seguiría luego atrás. La niña, con gran entusiasmo, quiso mostrar que era capaz de subir sola y presentó mucha disposición en su caminata. Después de un cierto tiempo, ya cansada, empezó a tener dificultades. En cierto momento ella cayó, lastimándose de forma leve las rodillas y también enseguida tuvo el brazo arañado por algunas espinas de un arbusto. Un poco más adelante ella cayó y no consiguió levantarse más. Comenzó a llorar y, volviéndose para el padre, pidió que la ayudase. El padre con cariño la tomó en los brazos y la llevó hasta la cumbre de la montaña. Desde el principio, él no esperaba que ella subiera sola. Según y cómo, Dios no desea que subamos las montañas de la vida solos. Él no espera que atravesemos los áridos desiertos con nuestras propias fuerzas. Sabe que, en determinados momentos, los caminos no serán fáciles para nosotros. En todas las situaciones Él camina junto a nosotros, presto a extendernos la mano y conducirnos con mucho amor al lugar que deseamos ir. Necesitamos comprender que somos flacos y con fallas. Que necesitamos la ayuda del Señor para realizar nuestros sueños y alcanzar nuestros objetivos. Solos, tendremos muchas dificultades y difícilmente alcanzaremos nuestros propósitos.

Motivación:

Las Montañas de la Vida

Por Claudio Valerio

