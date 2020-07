Berta Chudnobsky

Este 14 de julio, los franceses celebran un nuevo aniversario La toma de La Bastilla. Por eso les propongo elaborar esta sopa de cebolla, que es plato emblemático de la cocina tradicional francesa. También denominada como "Soupe d´oignons aux Halles" era considerada en la época de la Revolución Francesa como un plato humilde elaborado con ingredientes sencillos pero que por su preparación minuciosa es convertida en un plato gourmet. De hecho, dicen que no existe bistró parisino que no tenga en su menú del día una "Soupe a l´oignon". Además, les comento que hoy es el Día del Bandoneón: especial para cocinar con el gran Aníbal Troilo de fondo. INGREDIENTES - 2 cucharadas de manteca - 1/4 taza de aceite de oliva - 3 cebollas medianas, en rodajas finas o juliana - 3 cucharadas de harina común - 2 dientes de ajo, picados muy finos - 1 cucharadita de azúcar - 2 tazas de vino blanco seco - 6 tazas de caldo de carne o de pollo (la carne de vacuno da un color más oscuro y más consistencia a la sopa) - sal y pimienta negra recién molida - 6 cazuelas de sopa para hornear - 12 tostadas de baguette francesa, 15 mm de grosor - 2 tazas de queso suizo rallado - 3 cucharaditas de queso parmesano, rallado. PREPARACIÓN: En una cacerola grande a fuego medio derretir la manteca y el aceite. Agregue las cebollas y cocine por 15 minutos. Luego, incorporar la sal y el azúcar y cocinar por 30 a 40 minutos a fuego lento hasta que estén doradas, revolviendo de vez en cuando, no se mueven demasiado. Agregar la harina y cocinar por 3 minutos mezclando con cuchara de madera para que no se queme. Añadir el caldo hirviendo y el vino blanco, elevar la temperatura a medio-alto, y llevar a ebullición, cocinar por 30 - 40 minutos, revolviendo ocasionalmente. Revise la sazón y agregue más sal si es necesario (tener cuidado con la cantidad de sal por que se incorporan quesos) Precalentar el horno. Servir la sopa en las cazuelas. Rociar cada porción con 1/3 taza de queso suizo, a continuación, 1/2 cucharadita de queso parmesano y ajo picado muy fino. Y acompañar con el pan tostado. Colocar en el horno para que se gratinen los quesos y luego espolvorear con salvia o perejil picado. Acompañar con el vino blanco que se utilizó para cocinar. Se puede hacer un plato fuerte de pollo o pescado. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com ¡GRANDE MÓNICA! En los 15 años que hace que escribo en los medios y hago talleres de cocina para diferentes grupos con consejos, cuidados sobre salud y comidas rápidas, siempre me emocionó la respuesta de las personas que me cuentan que en algo les ayudé. Hoy quiero agradecer a Mónica Barreto y a sus hijas por la foto y nota que me enviaron el sábado pasado para avisarme que el cheesecake que hicieron a partir de la receta del 20 de junio les salió bárbaro. Me alegró mucho. Muchas gracias a todos y todas que siguen mis recetas. Sé que están por ahí. ¡Les mando un beso de abuela!



La cocina de la abuela Berta:

Sopa de Cebolla

Por Berta Chudnobsky

