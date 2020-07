"Arranqué de muy joven y tengo los mejores de los recuerdos", aseguró, al tiempo que repasó sus años en la categoría Costa Norte: "El nivel era muy parejo y se formaban rivalidades deportivas muy lindas, porque todo empezaba en la pista y terminaba allí". Además, recordó su tiempo junto a Javier Balzano, el trabajo con sus preparadores y su admiración por Ayrton Senna y Matías Milla.

La búsqueda periodística de Adriano Zarantonello para repasar su trayectoria en karting, disciplina de la que es parte de la historia en nuestra zona se hizo larga: fiel a su forma de ser, "el Tano" nunca se terminó de decidir a mantener esa charla, quizás intimidado por un reconocimiento que se merece por todo lo que representa en esta escuela del automovilismo. Pero un día, en el taller de Marcelo López, el encuentro se dio de la manera menos esperada y el dialogo no solo arrancó, sino que fluyó sin reparo alguno.

-¿Cuántos años llevas en el karting?

-Muchos más de lo que algunos pueden llegar a pensar. Arranqué de muy joven y la verdad es que tengo los mejores de los recuerdos.

-En tu familia no había antecedentes de pilotos o allegados a este deporte, ¿no?

-Si bien nadie corrió, mi viejo siempre fue fierrero, fanático de la Fórmula 1, hincha de Ferrari a muerte. O sea: gustar le gustaba, pero no, no había antecedentes de familiares corriendo.

-¿Y cómo se dio lo tuyo?

-Yo arranqué haciendo otros deportes que poco tienen que ver con el automovilismo, pero un día se dio la posibilidad, hablé en casa para ver cómo lo tomaban y mi viejo estaba más entusiasmado que yo. En síntesis, todo comenzó allí.

-En aquellos tiempos, la tierra era lo que presentaban como kartódromo.

-Sin duda, fueron momentos muy lindos, de los que me quedaron los mejores recuerdos. Era la categoría Costa Norte y había más de 140 kartings, una locura. Creo que debe ser uno de los momentos más lindos de esta categoría, con muchos pilotos de Campana y Zárate. Éramos una banda y cada uno con su gente, sus seguidores. Fue muy agradable. Además, el nivel era muy parejo y se formaban rivalidades deportivas muy lindas, porque todo empezaba en la pista y terminaba allí tras la carrera.

-¿Y cuáles fueron los rivales más duros?

-Hubo muchos buenos pilotos. No me voy a poder acordar de todos. Recuerdo a Vásquez, Calandrelli, Placenti, Gallo… No me voy a acordar de todos, pero había muchos.

-¿Y de Campana?

-Acá éramos tantos que seguro que no voy a nombrar a todos. A ver: Pérez, Franco, Mosqueira, Álvarez… Puede sonar feo, pero no tengo en este momento a todos presentes. Y, claro, Javier Balzano, con quien fuimos compañeros de equipo.

-Tuviste diferentes motoristas a lo largo de todos estos años.

-Sí, pero no fueron muchos: Bertozzi, Dip, Martinelli y mi hermano, con quien sinceramente fuimos aprendiendo de ellos y un día decidimos hacerlo. Al no estar lejos del resto probamos hacer el intento y luego lo armamos nosotros en la carpintería. O sea: más que cuatro no hubo trabajando en mis vehículos.

-¿Con todos te llevaste bien?

-Nunca hubo un problema. Edgardo era un profesional, trabajaba con mucha seriedad y reconozco que es una familia extraordinaria, porque todos colaboraron: su hija Cyntia, la mamá Mirta, fueron muy buenos conmigo y tengo el mejor de los recuerdos. Eran esos años donde junto a Javier peleábamos los campeonatos en el mismo equipo y Bertozzi tuvo la capacidad de proceder de la forma que corresponde ante dos pilotos como éramos nosotros, súper competitivos en pista y queríamos ganar siempre. Sin embargo, él supo poner los puntos claros para que no hubiera problemas. Después estuve con el turco Dip, un gran preparador que tenía todo demasiado claro. Sabía muy bien lo que deseaba para que el karting funcionara a la perfección, era admirable cómo desarrollaba su trabajo. A mí me enseñó mucho y yo lo escuchaba cuando tenía ganas de contarte algo. Y después mi paso fue con Fabián, del cual que se puede decir que es un grande en lo suyo, quizás un elegido. Lástima que me parece que es demasiado bueno para este mundo de la competencia. Siempre que sale el tema lo digo: Martinelli si no fuera tan buena persona tendría el doble de lo que tiene, porque la gente confunde y al verlo así se abusa y no respeta a esa persona que tiene una bondad increíble.

-Luego llegó el momento de tu hermano.

-Sí, decidimos entre los dos armarlo y nos fue bien. Corrimos campeonatos y ganamos, así que tan errados no estábamos. Ahora, nobleza obliga: gracias a todo lo que nos enseñaron mis preparadores anteriores pudimos realizar nuestro propio karting.

-De los campeonatos ganados, ¿cuál se disfrutó más?

-Mirá: poder ganarlo ya te está dando ese plus de haber hecho bien todo, donde uno desde arriba del karting cumplió con el objetivo trazado y que también contó con todo ese grupo que desde abajo trabajó para ese logro. Y siempre sostengo que cada título tiene su sabor por distintas situaciones que son parte del momento en que se da.

-Sos uno de los más conocidos en este ambiente tuerca, pero en los kartódromos siempre se te vio lejos del resto, en algún rincón de los boxes y solo con los tuyos.

-Es cierto que me pongo lejos del resto, pero ojo, cuando termino lo mío, si alguien viene como entiendo que debe ser, voy y le doy una mano. Después nada más, porque a mí no me gusta el puterío que se mueve en el mundo del karting. Esto de llevar y traer no va conmigo, me impacienta tanta mentira, tanta falsedad. Eso no lo tolero ni lo quiero para mí, porque el actual karting es una peluquería de mujeres con ruedas y conmigo no cuenten. Venimos a correr y cada uno sabe cómo debe manejarse también abajo del karting.

-Pasaste también por los autos con techo, aunque no llegaste a hacer una temporada. ¿No te gusta o no se dio?

-Nunca se dio de la forma deseada. Lo intenté un año y tenía todo arreglado con un equipo para arrancar. Cerramos todos los números y cuando llega el arranque al año próximo me salieron con otros números que no estaba dispuesto a pagar y me quedé de a pie. Después apareció otro auto para subirme, pero de repente la categoría decidió parar y tampoco se dio. Era la Copa Megane ese año. Para mí es una asignatura pendiente y quiero correr en auto. Ahora estuve viendo para conseguir un auto para la clase 1600 de una categoría que fiscaliza FEDENOR, pero no cerré nada aún.

-Corriste tanto en la tierra como en el asfalto. ¿Dónde te sentiste mejor?

-Cada uno tiene lo suyo. La tierra dejó los mejores recuerdos, pero el asfalto es algo totalmente distinto e insuperable. Es cierto: no perdona un error, pero es hermoso correr con cinta asfáltica.

-¿Hay un piloto al que respetás y, si se quiere, admirás?

-En el orden internacional, Ayrton Senna, no hay aún nadie como él. Un grande sin ningún tipo de dudas. Y acá, lejos Matías Milla. Es de otro planeta: verlo correr, verlo manejar, tenerlo como rival en pista, para mí fue un orgullo. Es diferente al resto y quizás no tuvo esa cuota de suerte que a veces se necesita, pero es extraordinario. En karting se cansó de ganarle a todos, a (Matías) Rossi le ganó las veces que quiso y todos saben lo que es Milla manejando. Todavía no apareció nadie como él y en el ambiente se sabe. Repito: le faltó ser tocado por la varita mágica.

-Estuviste relacionado al mundo de la dirigencia también. ¿Eso te atrapa en algún punto?

-No tanto como correr, pero sí es cierto que siempre intenté hacer algo para mejorar el karting. A veces se logró y otras no. Tanto colaboré con lo que hoy es la Kart Plus, donde con Tardito buscábamos lo mejor y finalmente Juan lo consiguió, porque persiste cuando decide algo. Allí, en su momento, hablamos mucho de este tema, pero es mérito de Juan.

-¿Vas a seguir corriendo o llegó el tiempo de tus hijos?

-Jajaja…Ellos están con ganas y siempre estamos ahí por arrancar. Ojo: a mí me sigue gustando, pero con este presente todo es tan incierto que no podés programar nada.