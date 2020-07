Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 11/jul/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 11/jul/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

DI SANTO REFUERZO Luego de conocerse el pase de Adolfo Gaich al CSKA Moscú, San Lorenzo de Almagro presentó ayer al delantero Franco Di Santo (31 años) como nuevo refuerzo de la institución. El mendocino hizo su debut profesional en Audax Italiano de Chile y luego pasó por Chelsea, Blackburn Rovers Wigan, Werder Bremen, Schalke 04 y Rayo Vallecano antes de regresar a América para jugar en Atlético Mineiro, club desde el que llega a San Lorenzo. "Estoy contento porque estoy llegando a un equipo grande de Argentina y porque voy a jugar por primera vez oficialmente el campeonato acá. Estoy entusiasmado y con muchas ganas", señaló el atacante en un diálogo vía Zoom con Marcelo Tinelli, Presidente del Ciclón. DIFÍCIL IMPLEMENTACIÓN El presidente de Deportivo Español, Diego Elías, aseguró que no ve "posible la implementación en el Ascenso" del protocolo elaborado por AFA. "Está bien confeccionado, con todos los detalles. Por los costos, no veo posible la implementación en el Ascenso. Los clubes están muy fusilados económicamente. Si AFA destina un dinero para los protocolos, debería ser para salvaguardar la economía de los clubes", aseguró el mandamás del Gallego, equipo que actualmente compite en la Primera C y que ha sufrido muchos problemas económicos durante la última temporada. A PASO FIRME Tras haber alcanzado la cima de La Liga de España, Real Madrid no ha aflojado: ayer venció 2-0 como local a Alavés en el cierre de la 35ª fecha y volvió a tomar cuatro puntos de ventaja sobre Barcelona, que hoy será parte del inicio de la 36ª y antepenúltima jornada. El conjunto de Lionel Messi visitará a Valladolid (14.30, ESPN) para tratar de meterle presión nuevamente al Real. Este sábado, además, están programados otros dos cotejos: Osasuna vs Celta de Vigo (12.00, Fox Sports) y Atlético Madrid vs Betis (17.00, ESPN). UN DUELO CLAVE Hoy comienza la 32ª fecha de la Serie A de Italia y entre los tres partidos programados hay un duelo que se roba todas las miradas: el líder Juventus (75 puntos) intentará recuperarse de su caída ante Milan cuando enfrente como local a Atalanta (3º con 66), equipo que acumula nueve victorias consecutivas en el campeonato (16.45, ESPN). Además, este sábado también jugará el escolta Lazio (68) vs Sassuolo (12.15, ESPN) y Brescia vs Roma (14.30, ESPN). PREMIER LEAGUE La 35ª fecha del campeonato inglés se pondrá en marcha hoy con cinco encuentros: Norwich City vs West Ham (8.30, Fox Sports), Watford vs Newcastle (8.30, Fox Sports), Liverpool vs Burnley (11.00, ESPN), Sheffield United vs Chelsea (13.30, Fox Sports) y Brighton vs Manchester City (16.00, ESPN). Las principales posiciones de la Premier League son: 1) Liverpool, 92 puntos; 2) Manchester City, 69; 3) Chelsea, 60; 4) Leicester, 59; 5) Manchester United, 58; 6) Wolverhampton, 52; 7) Sheffield United, 51; 8) Arsenal, 50; 9) Tottenham y Burnley, 49. F1: DOS CIRCUITOS MÁS La Fórmula 1 dio a conocer dos nuevos escenarios para su calendario 2020: Mugello y Sochi. Con estas dos fechas, por el momento hay diez competencias confirmadas para esta temporada acotada que comenzó el pasado domingo en Austria con victoria de Valtteri Bottas. El autódromo de Mugello recibirá por primera vez a la divisional más importante del automovilismo el 13 de septiembre, en una prueba que coincidirá con los 1000 GP de Ferrari, fábrica dueña del trazado. Por su parte, Sochi (Rusia) tendrá su lugar en el calendario el 27 de septiembre.



