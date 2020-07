La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 "Ir al centro se volvió una odisea" cuestionan desde Ariel del Plata







Debido a los controles que deben atravesar para llegar al casco urbano, vecinos e integrantes de la sociedad de fomento de barrio afirman sentirse "excluidos" del resto de Campana. Los primeros casos de coronavirus en el país obligaron a cerrar las fronteras. Después, el avance de la pandemia motivó la sanción de una cuarentena obligatoria que cortó la libertad de circulación. Pero las dificultades generadas no son iguales para todos los vecinos. Este sábado y en contacto con La Auténtica Defensa, un grupo de habitantes de Ariel del Plata, algunos nucleados incluso en su sociedad de fomento, se mostraron cansados de tener que atravesar los mismos controles que un ciudadano de otro distrito para llegar hasta el casco urbano de su propia ciudad. "Ir al centro de la ciudad se volvió una odisea, como todos sabemos del lado de los barrios hay muchos negocios o servicios que no se encuentran disponibles. Por ende, cuando uno quiere realizar un trámite o comprar ciertas cosas que solo están en el centro, se debe pedir un permiso, salir con mucho tiempo de anticipación, soportar el mal trato de los controles policiales (en algunas ocasiones)", manifestaron en un escrito acercado a este medio. Y aseguraron: "Nos sentimos excluidos y somos parte de Campana". La Auténtica Defensa habló con vecinos del barrio Ariel del Plata para conocer cómo los afectaba tener que tramitar el permiso de circulación especial solo para venir realizar una consulta médica, una gestión administrativa o la compra de algún insumo ausente en su comercio de cercanía. "En mi caso tengo un emprendimiento y realizo pedidos por OCA y debo realizar envíos de las compras, pero no hay un permiso en especial para emprendedores", comentó Paulina Esponda, una joven estudiante de Trabajo Social. Y añadió: "Mi emprendimiento comenzó con la pandemia porque me quedé sin trabajo y quisiera poder pasar así puedo vender, en el centro de la ciudad todos se mueven con total tranquilidad". Esa diferencia de oportunidades con los vecinos del casco urbano irrita más a los vecinos de Ariel del Plata. "Somos todos vecinos de Campana y debemos tener el mismo derecho", comentó Martín Esponda. Y Beatriz Delfino señaló que su amiga "que vive en el centro solo tiene que agarrar su billetera, barbijo e ir" al supermercado. "Desde el barrio, debo pedir permiso yo y mi hija que es la que me lleva hasta el mismo", comparó. Tras cuatro meses de cuarentena, los habitantes de Ariel del Plata aseguran que se ha vuelto un tedio atravesar los operativos de acceso a la ciudad. "Es un estrés pasar por los controles", reconoció Stella Montechiesi. "Te sentís como si vinieras de otra ciudad y solo vamos desde nuestro barrio al centro", afirmó. Pese a sus críticas, los vecinos de Ariel del Plata no solicitan que los controles cesen. Por el contrario, solo quieren que se flexibilicen para los habitantes del distrito. "Creo que una buena opción sería mostrar el DNI en el control y que vean que sos de un barrio de Campana para poder pasar", propuso Paulina Esponda, una campanense que no quiere dejar de sentirse así.

