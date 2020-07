La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/jul/2020 TenarisSiderca frente a un nuevo Black Out y una "Perspectiva Compleja"







Así la definía el presidente de la compañía, Javier Martínez Álvarez, al explicar que la doble crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia ha "golpeado" fuertemente el nivel de actividad en la principal industrial de la región. Aseguró que Tenaris "hará el mayor esfuerzo por salvaguardar a su gente". Una de las principales industrias del país afronta un panorama de fuerte incertidumbre y con ella lo hace toda nuestra región. TenarisSiderca anunció que se encamina a un nuevo "apagón" de actividades, que se extenderá por dos semanas, aunque su dirección advirtió que "el muy bajo nivel de consumo de energía" provocado por la crisis económica está trazando una "perspectiva compleja" para compañía. "Hemos pasado por otras crisis, pero esta es inédita por su duración y por la combinación de factores: está la parte económica, que afecta en el nivel de actividad, pero también la parte humana y sanitaria", resumió Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, en un contacto virtual con la prensa local durante el que anunció el cese temporal de las operaciones en Siderca, denominado "black out". Es el segundo desde que comenzó la pandemia. Martínez Álvarez afirmó que Tenaris "integra la mitad de la economía que más está sufriendo el impacto económico del coronavirus" y le puso cifras a esa embestida. "El nivel de actividad en el mundo petrolero es muy dispar. Si ves del lado de las refinerías, bajaron mucho al inicio, pero ya están al 70-80 por ciento de su capacidad. Sin embargo, del lado de la extracción, en Argentina solo tenemos funcionando el 10 por ciento de los equipos de perforación que teníamos en junio del año pasado. Es una relación absolutamente distinta", enfatizó. En ese contexto, la demanda de tubos sin costura fabricados en Campana cayó a tal punto que hoy la planta produce "no más de 15 mil toneladas al mes", cuando tiene una capacidad instalada superior a las 700 mil anuales. De ahí la necesidad de aumentar la eficiencia de la operación y mantener funcionando el proceso a intervalos, mientras se define la manera de continuar las actividades en conjunto con los gremios. "Cuando opera, normalmente en Siderca entran 5 mil personas; ahora lo hacen 2 mil y durante dos semanas al mes", dimensionó Martínez Álvarez, quien reconoció que "impacta sentir la inactividad dentro de la gran fábrica". A fines del año pasado, ante los nubarrones que anunciaban una caída del precio del barril de crudo por una nueva disputa entre los principales países petroleros, Tenaris había acordado un régimen de suspensiones para operarios y supervisores. Ahora, ese convenio podría llegar a ser replanteado. "Dentro de esta complejidad que estamos teniendo y la necesidad de adecuar la planta a estos marcos de actividad, el desafío nuestro es tratar de hacer el mayor esfuerzo por mantener el empleo y estamos dialogando en estos términos con nuestros gremios, viendo cómo readecuar el régimen de suspensiones, firmado previo a la pandemia en un contexto y perspectiva distintas: hoy nos estamos acomodando a una realidad que se prolonga en el tiempo y con perspectiva compleja hacia adelante", comentó Martínez Álvarez. En abril, el precio internacional del petróleo sufrió una baja histórica. El WTI, el barril de referencia en Estados Unidos, llegó a cotizar de manera negativa. La crisis desatada por la pandemia ralentizó la economía mundial, disminuyendo la demanda de energía en un mercado ya sobresaturado por el exceso de oferta pese a los acuerdos que se habían alcanzado entre los 14 países de la OPEP y otros 10 no alineados, entre ellos Rusia. Un caso testigo lo brinda el buque petrolero Maran Apollo, que partió días atrás desde el golfo de México rumbo a China con una carga equivalente a dos millones de barriles, después de haberse abastecido a principios de mayo y esperado a flote dos meses por un comprador. El mercado interno no depara noticias más alentadoras. Ayer se conoció que YPF -el mayor operador petrolero del país y uno de los principales clientes de Tenaris- abrió un extenso plan de retiros voluntarios para su personal. Ya a mediados de junio la empresa había anunciado una nueva estructura para sus negocios de extracción y refinación. Al respecto, Martínez Álvarez señaló que "no hay información que indique un incremento en su perforación dentro del corto plazo". En medio de esta situación, Tenaris se encuentra monitoreando la evolución de la pandemia y volcando robustas acciones para "hacer que venir a trabajar a la planta sea tan o más seguro que quedarse en casa". Hasta el momento, esa dedicación ha logrado evitar contagios en el interior de la planta -empleados de diversas locaciones se han contagiado el virus, pero la investigación epidemiológica indica que afuera de las fábricas y oficinas-. Además, la compañía se encuentra ejecutando un millonario plan de inversiones para fortalecer los sistemas sanitarios de sus comunidades. Gracias a ese compromiso, el Hospital Municipal San José elevó las prestaciones de su terapia intensiva y se sumaron a la red de centros de aislamiento COVID las 52 habitaciones del Hotel Siderca, por donde han pasado casi un centenar de personas desde abril. La relación entre Tenaris y Campana se remonta 65 años y este 2020 trajo una nueva crisis a superar. Pero Martínez Álvarez se mostró confiado en TenarisSiderca para lograrlo. "Acá el desafío que tiene planteado Tenaris es salir de este escenario fortalecida, sin pesadas cargas, para después volver a ser una empresa que invierte, crece, da trabajo y cumple su rol social", sostuvo.

Martínez Álvarez durante la donación de respiradores mecánicos a centros médicos de la región.





Una colaboradora observa un Laminador Continuo 2 con poca actividad.



