Las cámaras del CIMoPU sirvieron para recuperar una moto robada

Los monitoristas visualizaron, en el barrio La Argentina, a un hombre que llevaba "de forma atípica" el vehículo que poseía pedido activo de secuestro. El joven fue aprehendido. Una vez más, la mirada atenta de los monitoristas del CIMoPU, a través de las cámaras de seguridad y el trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio y la Policía permitieron resolver un delito. En esta oportunidad, se logró recuperar una moto color roja marca Honda modelo Titán sin patente, que poseía pedido de secuestro activo, solicitado en enero del corriente año, por el Juzgado de Vicente López Este, dependiente del Departamento Judicial San Isidro. El hecho ocurrió ayer a la madrugada cuando se observó que en el barrio La Argentina, a la altura de la calle Giobellini y Saavedra una persona del sexo masculino que llevaba el vehículo que no funcionaba "de forma atípica". De forma inmediata, se realizó un seguimiento desde el centro de monitoreo, además de dar aviso de lo sucedido a la Mesa de Enlace, quien articuló rápidamente un operativo de interceptación en la vía pública con los móviles afectados a la Zona 5 del Lubo, Dignidad, La Argentina, La Esperanza, dispuesto por la Estación Departamental de Campana. A la altura de Giobellini y Formosa, los efectivos interceptaron al hombre, quien fue aprehendido y trasladado junto al rodado a la Comisaría Local. Se trata de un joven de 24 años oriundo del barrio La Josefa. Este accionar se realiza en forma constante tanto por el personal de monitoreo, como por Policía, quienes diariamente identifican personas y rodados, corroborando si tienen impedimentos o faltantes de alguno de los requisitos para circular. Cuando esto ocurre con los vehículos, son secuestrados por el personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte, que se encargan de labrar las infracciones con intervención del Juzgado de Faltas Municipal. Además las personas identificadas sin impedimento son volcadas en una base de datos en la Plataforma de Seguridad para dejar constancia de lo ocurrido con fecha y hora. No obstante, según informaron desde la subsecretaría de Planificación y Coordinación Operativa y UPL, toda esta actividad no es puesta en conocimiento de los vecinos, sino de la Justicia Interviniente de acuerdo a las Ordenanzas Vigentes. Además, recuerdan a los vecinos que ante cualquier circunstancia dudosa que observen, se comuniquen rápidamente para dar aviso a través de la app Alerta Campana o bien telefónicamente al 423263 (Mesa de Enlace); 107 (SAME); 430120, 432020, 427020 (CIMoPU) o 103 (Defensa Civil).

El joven fue aprehendido y trasladado junto al rodado a la Comisaría Local.



